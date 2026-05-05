Nella settimana che porta a Milan-Atalanta, l'umore in quel di Via Aldo Rossi non è certo dei migliori, complice la brutta sconfitta contro il Sassuolo e la festa in Piazza Duomo dei "cugini". I rossoneri devono categoricamente blindare la qualificazione in Champions, e per farlo serviranno almeno 6 punti nelle ultime tre uscite di campionato. Anche in questi giorni complicati, tuttavia, il Diavolo non smette di far parlare di sé, tra trattative di calciomercato, contenuti virali sui social network e un clima in dirigenza che appare sempre più teso. Ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2026.