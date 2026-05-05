Milan, il richiamo alla responsabilità di Allegri

Allegri ha chiesto alla squadra senso di responsabilità e massimo impegno quotidiano, per rispetto del club e dei tifosi. Giocherà solo chi dimostrerà fame e dedizione, senza eccezioni. L’obiettivo è chiaro: evitare quello che il tecnico ha definito, nei concetti, un errore imperdonabile (Ossia fallire il ritorno nell'Europa che conta).