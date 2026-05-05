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Milan: “Vietato fallire la qualificazione in Champions”, il discorso di Allegri a Milanello

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Allegri riunisce il Milan a Milanello: richiamo alla responsabilità e focus totale sull’obiettivo Champions League
Redazione PM

Un discorso diretto, senza urla ma con concetti chiari. Nel momento più delicato della stagione del Milan, Massimiliano Allegri ha scelto la via del confronto collettivo. Come riportato da 'Sky Sport', prima dell’allenamento, tecnico, staff, dirigenti e squadra si sono ritrovati in palestra a Milanello: ha parlato soltanto l’allenatore, con toni pacati ma fermi.

Il messaggio è stato inequivocabile: "La qualificazione alla prossima Champions League non può sfuggire". Dopo un girone d’andata chiuso a 42 punti, il rendimento nel ritorno è crollato a quota 25. Se il campionato fosse iniziato alla ventesima giornata, i rossoneri sarebbero oggi noni, fuori da tutto. Eppure il destino è ancora nelle loro mani.

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Milan, il richiamo alla responsabilità di Allegri

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Allegri ha chiesto alla squadra senso di responsabilità e massimo impegno quotidiano, per rispetto del club e dei tifosi. Giocherà solo chi dimostrerà fame e dedizione, senza eccezioni. L’obiettivo è chiaro: evitare quello che il tecnico ha definito, nei concetti, un errore imperdonabile (Ossia fallire il ritorno nell'Europa che conta).

Presente anche Modric

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All’incontro era presente anche Luka Modric, rientrato a Milanello dopo l’operazione allo zigomo. Non sarà disponibile per questo finale, ma resterà vicino al gruppo come punto di riferimento. Ora servono fatti. Allegri lo ha ribadito con una formula semplice: bisogna pedalare, fino all’ultima giornata.

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