Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan, il richiamo alla responsabilità di Allegri—
Allegri ha chiesto alla squadra senso di responsabilità e massimo impegno quotidiano, per rispetto del club e dei tifosi. Giocherà solo chi dimostrerà fame e dedizione, senza eccezioni. L’obiettivo è chiaro: evitare quello che il tecnico ha definito, nei concetti, un errore imperdonabile (Ossia fallire il ritorno nell'Europa che conta).
Presente anche Modric—
All’incontro era presente anche Luka Modric, rientrato a Milanello dopo l’operazione allo zigomo. Non sarà disponibile per questo finale, ma resterà vicino al gruppo come punto di riferimento. Ora servono fatti. Allegri lo ha ribadito con una formula semplice: bisogna pedalare, fino all’ultima giornata.
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