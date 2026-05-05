Siamo nelle fasi finali della stagione del Milan: i rossoneri devono conquistare ancora 6 punti per avere la certezza di giocare la prossima stagione la Champions League. Un passaggio fondamentale per il presente e il futuro del club, che potrebbe incidere sulle mosse di mercato e non solo. La squadra di Massimiliano Allegri sta facendo molta fatica a conquistare punti nelle ultime giornate di campionato. Il doppio KO contro Sassuolo e Udinese (in cui il Milan non ha segnato e ha subito 5 gol), ha fatto suonare l'allarme in casa dei rossoneri, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Allegri non riesce a trovare gol in generale e soprattutto dalle sue punte che stanno facendo tanta, tanta fatica nel suo 3-5-2. Gimenez non ha segnato in stagione in Serie A, Füllkrug solo contro il Lecce. Pulisic non segna dal 2025 mentre Leão da marzo contro la Cremonese. Chiaro che questo ha un impatto importante.
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Milan, attacco da incubo: numeri così bassi non si vedono da 10 stagioni. Quanta fatica per Allegri
Milan di Allegri, il dato sui gol segnati fa riflettere
Il problema offensivo del Milan di Massimiliano Allegri è chiaro guardando i gol fatti nelle ultime stagioni in Serie A dei rossoneri: 2025-26 ancora in corso, 48 gol segnati. 2024-25 61 gol totali dei rossoneri. 2023-24: 76 gol segnati dal Milan. Torniamo ancora indietro: 2022-23, i gol segnati del Milan sono 64. Nel 2021-22 sono 69. Nella stagione 2015-2016, il Milan chiuse al settimo posto con 49 gol segnati, quota superabile dal Diavolo di Allegri in queste ultime partite. Bisogna tornare indietro più di 10 stagioni per trovare un Diavolo che segna di meno di questo (dati transfermarkt.it). Il problema dei gol fatti del Milan in questa stagione sta diventando sempre più pesante nelle ultime 7 partite, quindi dopo il crollo verticale post derby. Questo perché la difesa rossonera subisce molto di più: 9 gol subiti, sono tanti per una squadra di Allegri che punta molto di più sulla solidità difensiva rispetto al gioco offensivo.
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