Siamo nelle fasi finali della stagione del Milan: i rossoneri devono conquistare ancora 6 punti per avere la certezza di giocare la prossima stagione la Champions League. Un passaggio fondamentale per il presente e il futuro del club, che potrebbe incidere sulle mosse di mercato e non solo. La squadra di Massimiliano Allegri sta facendo molta fatica a conquistare punti nelle ultime giornate di campionato. Il doppio KO contro Sassuolo e Udinese (in cui il Milan non ha segnato e ha subito 5 gol), ha fatto suonare l'allarme in casa dei rossoneri, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Allegri non riesce a trovare gol in generale e soprattutto dalle sue punte che stanno facendo tanta, tanta fatica nel suo 3-5-2. Gimenez non ha segnato in stagione in Serie A, Füllkrug solo contro il Lecce. Pulisic non segna dal 2025 mentre Leão da marzo contro la Cremonese. Chiaro che questo ha un impatto importante.