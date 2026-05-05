Le nuove audizioni e i nomi coinvolti

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', nelle prossime settimane verrà sentito anche Giorgio Schenone, Club Referee Manager nerazzurro, non indagato. La sua audizione potrebbe concentrarsi su un’intercettazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, anch’egli indagato, in cui si farebbe riferimento a un “Giorgio” in relazione a presunte pressioni su designazioni considerate “gradite” o “poco gradite” al club. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dal pm Maurizio Ascione anche Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A, oltre al direttore editoriale Lorenzo Dallari.