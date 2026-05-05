Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Le designazioni nel mirino—
L’indagine ruota attorno a due presunte designazioni pilotate: Andrea Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Daniele Doveri per il derby meneghino in semifinale di Coppa Italia. Gli inquirenti ipotizzano una “combine” avvenuta a San Siro il 2 aprile 2025. Le intercettazioni, interrotte dopo lo stop del gip, non hanno ancora chiarito l’identità del “Giorgio” citato. Ora la Procura riparte dalle testimonianze per fare luce definitiva su una vicenda che continua a scuotere il calcio italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA