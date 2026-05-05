PIANETAMILAN news milan ultime notizie Caso arbitri, la trama si infittisce: un tesserato dell’Inter verrà ascoltato dal P.M.

CASO ARBITRI

Caso arbitri, la trama si infittisce: un tesserato dell’Inter verrà ascoltato dal P.M.

Giorgio Schenone, Club Referee manager dell'Inter
Arbitri sotto indagine, Inter coinvolta come parte informata: nuove audizioni nelle prossime settimane in Procura a Milano
Redazione PM

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale entra in una nuova fase. Da domani prenderanno il via ulteriori audizioni nell’ambito dell’indagine che vede, al momento, cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Al centro dell’attenzione anche un tesserato dell’Inter, non indagato, ma che sarà ascoltato come persona informata sui fatti.

Le nuove audizioni e i nomi coinvolti

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Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', nelle prossime settimane verrà sentito anche Giorgio Schenone, Club Referee Manager nerazzurro, non indagato. La sua audizione potrebbe concentrarsi su un’intercettazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, anch’egli indagato, in cui si farebbe riferimento a un “Giorgio” in relazione a presunte pressioni su designazioni considerate “gradite” o “poco gradite” al club. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dal pm Maurizio Ascione anche Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A, oltre al direttore editoriale Lorenzo Dallari.

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Le designazioni nel mirino

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L’indagine ruota attorno a due presunte designazioni pilotate: Andrea Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Daniele Doveri per il derby meneghino in semifinale di Coppa Italia. Gli inquirenti ipotizzano una “combine” avvenuta a San Siro il 2 aprile 2025. Le intercettazioni, interrotte dopo lo stop del gip, non hanno ancora chiarito l’identità del “Giorgio” citato. Ora la Procura riparte dalle testimonianze per fare luce definitiva su una vicenda che continua a scuotere il calcio italiano.

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