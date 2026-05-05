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La nuova funzione di Google rivoluziona l’esperienza del lettore: aggiungi PianetaMilan alle “Fonti preferite”

'Fonti preferite' PianetaMilan
Con “Fonti preferite” puoi scegliere quali siti vedere più spesso: seleziona PianetaMilan e resta sempre aggiornato sul Milan
Redazione PM

Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie online. Si chiama “Fonti preferite” e consente agli utenti di indicare direttamente i siti che desiderano visualizzare con maggiore frequenza nei risultati informativi. Una novità estremamente utile, soprattutto per chi vuole seguire quotidianamente il mondo rossonero attraverso PianetaMilan.it.

Pianeta Milan 'Fonti preferite'

Bastano pochi secondi per attivare l’opzione. È sufficiente accedere al link dedicato (https://www.google.com/preferences/source?q=pianetamilan.it) e spuntare la casella per aggiungere PianetaMilan alle proprie preferenze. Una volta completato il passaggio, il sito entrerà ufficialmente tra le fonti selezionate.

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Cosa cambia per il lettore?

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Con l’attivazione della funzione, le notizie di PianetaMilan avranno maggiore visibilità nella sezione “Notizie principali” e nello spazio personalizzato “Dalle tue fonti”. L’utente continuerà comunque a consultare una panoramica completa proveniente anche da altre testate, ma Google darà priorità alle fonti scelte direttamente.

Un modo per rendere l’esperienza di lettura più personale e mirata. Aggiungi ora PianetaMilan alle tue Fonti preferite e assicurati di non perdere nulla sull’attualità del Milan.

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