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Ibrahimovic perde una scommessa e Tom Brady lo rasa a zero: la foto di Zlatan pelato fa il giro dei social

Tom Brady e Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic protagonista in un video di Fox Sports: scommessa persa con Tom Brady e nuovo look che ricorda i tempi della Juventus
Redazione PM

Siparietto virale per Zlatan Ibrahimovic, che in un video pubblicato da Fox Sports dedicato alla prossima Coppa del Mondo – al via dall’11 giugno nelle Americhe – perde una scommessa contro la leggenda NFL Tom Brady. Il risultato? Testa rasata a zero e immagine subito virale sui social. A molti tifosi il look ha ricordato quello sfoggiato nella stagione 2005/2006 con la maglia della Juventus.

Il presente di Ibrahimovic tra Milan e famiglia

Dopo il ritiro, Ibrahimovic è stato annunciato come partner operativo di RedBird e consulente della proprietà del Milan. Nella stagione 2024/2025 ha rappresentato il club in prima linea, intervenendo pubblicamente anche nei momenti più delicati. Con l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, la sua esposizione mediatica si è ridotta, pur restando una figura legata al mondo rossonero. Nel frattempo, lo scorso weekend ha esordito con la Primavera di mister Renna il figlio Vincent, mentre Maximilian è passato all’Ajax a gennaio dopo 5 gol in 17 presenze con il Milan Futuro. Tra social e famiglia, Ibra non smette mai di far parlare di sé.

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