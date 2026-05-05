Come al solito sono i giocatori più esperti a dare l'esempio e chi meglio di Luka Modrić per questo ruolo? Il centrocampista croato potrebbe avere concluso la sua stagione al Milan dopo l'operazione al viso per la frattura subita contro la Juventus, dopo lo scontro fortuito con Locatelli. Un'assenza pesantissima per il Milan e lo si è visto già contro il Sassuolo: Jashari non ha saputo dare quanto l'ex Real Madrid riesce a dare al Milan in entrambe le fasi (qui la nostra analisi). Il messaggio di Modrić arriva comunque forte e chiaro a tutto il Milan e soprattutto ai compagni rossoneri: come riportato da 'Tuttomercatoweb', il croato oggi si è presentato a Milanello, nonostante non sia disponibile per Milan-Atalanta. Un segnale importantissimo e ce n'è anche un altro: Modrić e lo staff rossonero stanno lavorando al massimo per poter tornare in campo per Milan-Cagliari, ultima partita del campionato e della stagione per la squadra di Massimiliano Allegri. Tutto questo quando Modrić potrebbe riposarsi e pensare al Mondiale 2026 che giocherà negli USA con la sua Croazia. Un campione che ha vinto tutto con il Real Madrid, non si accontenta e lavora al massimo per rientrare in campo, nonostante sia un classe 1985. Tutto il Milan deve imparare, tutto. Se tutti avessero la voglia e la grinta di Modrić, la Champions League sarebbe già blindata.