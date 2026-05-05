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Milan, le Top News del mattino: crollo post-Scudetto. Big a rischio e gli errori di RedBird e Furlani

Milan, le Top News del mattino: crollo post-Scudetto. Big a rischio e gli errori di RedBird e Furlani
Le Top News sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, martedì 5 maggio 2026: tantissime notizie dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La nostra analisi su Furlani e il lavoro di RedBird
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha perso contro il Sassuolo: una sconfitta che ha portato inevitabilmente strascichi e che ne porterà altri ancora, soprattutto se la squadra di Massimiliano Allegri non dovesse ritrovare subito la vittoria contro l'Atalanta. Restano tre le partite per finire la stagione, e per la Champions League servono due vittorie, senza pensare alla Roma quinta in rimonta. Tutti i punti persi dal Milan dopo lo Scudetto, milioni investiti per una sola Supercoppa, i possibili sacrifici nel nome del bilancio. Sono queste le top news e le analisi del momento dei rossoneri da Pianeta Milan.

Milan, altri sacrifici in vista per il bilancio 

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L'allarme arriva da 'La Gazzetta dello Sport': il bilancio di quest’anno per il Milan, si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto un giocatore importante. Due nomi possibili: Rabiot e Pavlović. Senza i soldi che garantisce la qualificazione alla Champions League, anche il bilancio dell'anno successivo potrebbe essere in rosso. Sarebbe un déjà-vu per i tifosi del Milan: la dirigenza rossonera ha venduto Sandro Tonali, Tijjani Reijnders, Theo Hernandez. Non si vince continuando a vendere i tuoi big nel nome del bilancio. Serve rinforzare la rosa, così non riesci ad avere continuità.

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RedBird e Furlani, promesse non rispettate 

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"Nel nostro club analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader d’Europa". Disse il Ceo del Milan Giorgio Furlani a 'La Gazzetta dello Sport' proprio dopo l'addio di Maldini e il cambio strategico del Milan di Cardinale. "Il primo fondamentale elemento, lo ripeto sempre è, e rimarrà, il calcio". Eppure il Diavolo ha vinto solo una Supercoppa Italiana (spendendo 441 milioni di euro sul mercato) da quando il 'gruppo di lavoro' ha preso in mano le redini del club. Per ore, le promesse di Furlani e RedBird non sono state rispettate.

Persi sempre più punti da Inter e Napoli

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Dopo il 19esimo Scudetto per il Milan targato Pioli in panchina e Maldini e Massara in dirigenza, i rossoneri non sono cresciuti, ma sono andati in calando e parlano i numeri chiaramente. Stagione 2022/2023, il Napoli vince lo Scudetto chiudendo la stagione con 90 punti. Milan quarto a quota 70 punti. 2023-24, l'Inter chiude prima in classifica con 94 punti. Il Diavolo di Pioli arriva sì secondo, ma distante 19 punti (fermo a 75 punti). 2024-25 è di nuovo il Napoli a vincere il campionato con 'soli' 82 punti. Milan lontanissimo all'ottavo posto, chiudendo a quota 63 punti (altri 19 punti in meno rispetto alla capolista). Nella nostra analisi non contiamo i punti di questa stagione, perché ancora deve finire (a tre giornate dalla fine i rossoneri sono lontani 15 punti dall'Inter). Nelle stagioni post Scudetto del Milan, i rossoneri hanno 'perso' 58 punti dalle varie capoliste (19 punti di media a stagione).

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