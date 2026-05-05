RedBird e Furlani, promesse non rispettate

"Nel nostro club analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader d’Europa". Disse il Ceo del Milan Giorgio Furlani a 'La Gazzetta dello Sport' proprio dopo l'addio di Maldini e il cambio strategico del Milan di Cardinale. "Il primo fondamentale elemento, lo ripeto sempre è, e rimarrà, il calcio". Eppure il Diavolo ha vinto solo una Supercoppa Italiana (spendendo 441 milioni di euro sul mercato) da quando il 'gruppo di lavoro' ha preso in mano le redini del club. Per ore, le promesse di Furlani e RedBird non sono state rispettate.