Milan, le parole di Confalonieri contro Cardinale e Furlani — Oltre ad aver definito, infatti, Rafael Leão "un finto campione", Confalonieri ha parlato così di Gerry Cardinale: "Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene frega di vincere uno Scudetto? Questo è il punto. Se hai la fortuna, come ce l’ha l’Inter adesso, di avere un grande Presidente …. Avessimo Adriano Galliani potremmo avere qualche chance".

Sull'attuale amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, Confalonieri ha poi aggiunto: "Non l'ho conosciuto. Ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo". Insomma, un duro attacco che - sui social - è stato riportato ovviamente non soltanto da noi di 'PM', ma anche dai colleghi di radio e televisioni presenti ieri sul posto.

Tare, 'like' al post contro proprietario e amministratore delegato del Milan. Poi lo toglie — Tra cui, naturalmente, quelli di 'SportItalia', che, su 'Instagram', ha fatto un post evidenziando le parole più dure di Confalonieri all'indirizzo di Cardinale e Furlani. È spuntato, secondo quanto potete vedere dal post che vi riportiamo qui di seguito, anche un like importante alle dichiarazioni di Confalonieri.

Stiamo parlando di quello di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, il quale, poi, come sottolineato dai giornalisti di 'SI', ha successivamente rimosso il suo gradimento al post. Probabilmente un errore, forse una mala interpretazione delle parole riportate nelle dichiarazioni, verosimilmente un equivoco.

Fatto sta che arriva in un momento in cui sempre più 'rumors' parlano di un Tare tutt'altro che allineato con la visione del Milan di Furlani e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Un episodio che giocoforza fa pensare e che preoccupa i tifosi, già in tensione per una qualificazione in Champions League quasi conquistata sul campo e sul punto di essere compromessa dagli ultimi, pessimi risultati della squadra di Massimiliano Allegri.