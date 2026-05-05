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Milan, Confalonieri attacca Cardinale e Furlani: sui social era spuntato il ‘like’ di Tare

Igli Tare, direttore sportivo AC Milan
Igli Tare, DS del Milan, aveva gradito il post social di 'SportItalia' sull'attacco di Fedele Confalonieri al proprietario Gerry Cardinale ed all'AD rossonero, Giorgio Furlani. Poi il dirigente albanese ha rimosso il suo 'like
Daniele Triolo Redattore 

Ieri pomeriggio, a Milano, è stato presentato "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", libro del giornalista sportivo e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Per l'occasione erano presenti molte personalità del mondo del calcio e non solo legate all'universo milanista, in particolar modo del Diavolo di Silvio Berlusconi.

Tra questi, Fedele Confalonieri, attuale Presidente di 'Mediaset' e storico amico e collaboratore del Cavaliere, nonché grande tifoso rossonero. Al taccuino di tutti i giornalisti presenti, tra cui anche quelli del nostro Stefano Bressi di 'PianetaMilan.it', Confalonieri ha lanciato un duro attacco all'attuale proprietà e società di Via Aldo Rossi.

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Oltre ad aver definito, infatti, Rafael Leão "un finto campione", Confalonieri ha parlato così di Gerry Cardinale: "Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene frega di vincere uno Scudetto? Questo è il punto. Se hai la fortuna, come ce l’ha l’Inter adesso, di avere un grande Presidente …. Avessimo Adriano Galliani potremmo avere qualche chance".

Sull'attuale amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, Confalonieri ha poi aggiunto: "Non l'ho conosciuto. Ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo". Insomma, un duro attacco che - sui social - è stato riportato ovviamente non soltanto da noi di 'PM', ma anche dai colleghi di radio e televisioni presenti ieri sul posto.

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Tra cui, naturalmente, quelli di 'SportItalia', che, su 'Instagram', ha fatto un post evidenziando le parole più dure di Confalonieri all'indirizzo di Cardinale e Furlani. È spuntato, secondo quanto potete vedere dal post che vi riportiamo qui di seguito, anche un like importante alle dichiarazioni di Confalonieri.

Stiamo parlando di quello di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, il quale, poi, come sottolineato dai giornalisti di 'SI', ha successivamente rimosso il suo gradimento al post. Probabilmente un errore, forse una mala interpretazione delle parole riportate nelle dichiarazioni, verosimilmente un equivoco.

Fatto sta che arriva in un momento in cui sempre più 'rumors' parlano di un Tare tutt'altro che allineato con la visione del Milan di Furlani e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Un episodio che giocoforza fa pensare e che preoccupa i tifosi, già in tensione per una qualificazione in Champions League quasi conquistata sul campo e sul punto di essere compromessa dagli ultimi, pessimi risultati della squadra di Massimiliano Allegri.

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