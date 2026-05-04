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Confalonieri: “Leao? Non è un campione. Furlani? Da milanista non ci tengo a conoscerlo”

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Fedele Confalonieri, uno dei primi collaboratori di Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fedele Confalonieri, uno dei primi collaboratori di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan,  ha voluto rispondere ad alcune domande fatte dai  giornalisti presenti all'evento di presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti“50 partite, infinite emozioni. Il Milan”.

Confalonieri ha voluto toccare varie tematiche: dal serate di Champions League del '94 fino a quella di Atene, per poi spostarsi a parlare, invece, di Rafael Leao. Piccola chiosa anche su Giorgio Furlani, attuale AD del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

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L'ex braccio 'destro' di Berlusconi ha iniziato a parlare delle magiche notti di Champions, facendo riferimento alle finali di Barcellona, Istanbul, le due di Atene e tante altre...

 “Mi vengono in mente Barcellona, Istanbul, le due Atene. Ma anche le cose vecchie come Wembley, il 4-1 contro l’Ajax… Tante cose belle. Però anche la serata più brutta della mia vita, contro il Liverpool”.

Emozioni che potranno essere vissute ancora?

“Io sono vecchio, fra tre mesi faccio 89 anni. Queste cose qui rimarranno nel’aldilà mio e tanti saluti (ride, ndr)”.

Non sono mancate, ovviamente, le dichiarazioni forti di Confalonieri. L'ex collaboratore di Berlusconi ha espresso un giudizio molto negativo nei confronti di Rafael Leao, ma non solo... spazio anche a Furlani:

 "Leao è un finto campione. Sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, tutte le partite. Questo quando gioca? Un campione è Modric, che anche a 40 anni gioca... Modric è un campione, ha preso il Pallone d’Oro nell’epoca di Messi e Ronaldo”.

Altrettanto dure le parole rilasciate nei confronti di Gerry Cardinale, patron del Milan...

 “Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene frega di vincere uno scudetto? Questo è il punto. Se hai la fortuna, come ce l’ha l’Inter adesso, di avere un grande presidente… Avessimo Galliani potremmo avere qualche chance”.

Ha conosciuto l’AD Furlani? “No. Ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo”

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