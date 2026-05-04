Il mancato arrivo di un difensore centrale a gennaio, pesa come un macigno anche nel crollo avuto dal Milan. Quando si è fatto male Matteo Gabbia, operato per un'ernia. E dopo tutti questi gol subiti in pochissime partite, il pensiero corre verso il mancato arrivo di Thiago Silva. Ancora non sono chiari i motivi per cui non sia tornato in rossonero, ma quello che è chiaro è che stata un'occasione persa enorme. Con il Porto, dal 2026, il brasiliano ha giocato 7 partite in campionato di cui 5 dal primo minuto, rimanendo in campo per 69 minuti di media. In queste gare, Thiago Silva ha toccato 68 volte il pallone di media con 3 clean sheets per il Porto, praticamente zero dribbling subiti e quasi tre recuperi di media. In più, la vittoria del campionato portoghese con la squadra di Farioli (dati da Sofascore). E il Milan? Può solo mangiarsi le mani in questo momento: visto il mancato arrivo di un centrale forte ed esperto a gennaio, Allegri ha dovuto schierare De Winter al posto di Gabbia. E il belga ha faticato tantissimo al centro della difesa a tre, quando invece ha giocato bene da braccetto. Il Diavolo ha preferito investire in estate su un giovane come Odogu, che non è stato mai un fattore (9 minuti giocati in Serie A). Della serie 'chi l'ha visto?'.