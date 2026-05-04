Banale parlare di una giornata da incubo per quanto riguarda Tomori: il difensore del Milan si è fatto espellere in soli 24 minuti contro il Sassuolo. L'inglese è reo di avere fatto due falli banali ed evitabili a centrocampo contro Thorstvedt e Laurienté, lasciando un Milan già in difficoltà e sotto di un gol, anche sotto di uomo. Praticamente la partita dei rossoneri è finita dall'uscita dal campo dell'ex Chelsea (e sull'errore di Leão per il potenziale 1-1). Ha sbagliato anche Massimiliano Allegri a non capire il momento e a togliere subito Tomori dal campo, evitando il possibile rosso, ma un giocatore dell'esperienza di Fikayo non può commettere un errore così grave e banale in un momento cruciale della stagione.