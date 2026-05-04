Banale parlare di una giornata da incubo per quanto riguarda Tomori: il difensore del Milan si è fatto espellere in soli 24 minuti contro il Sassuolo. L'inglese è reo di avere fatto due falli banali ed evitabili a centrocampo contro Thorstvedt e Laurienté, lasciando un Milan già in difficoltà e sotto di un gol, anche sotto di uomo. Praticamente la partita dei rossoneri è finita dall'uscita dal campo dell'ex Chelsea (e sull'errore di Leão per il potenziale 1-1). Ha sbagliato anche Massimiliano Allegri a non capire il momento e a togliere subito Tomori dal campo, evitando il possibile rosso, ma un giocatore dell'esperienza di Fikayo non può commettere un errore così grave e banale in un momento cruciale della stagione.
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Tomori, un errore grave che pesa come un macigno. Milan, vedi perché serve uno come Gila?
Tomori errore horror. Milan serve Gila
Questo specialmente considerando il grande lavoro svolto da Massimiliano Allegri per migliorare la fase difensiva del Milan, nonostante in estate il Diavolo non si sia rinforzato nel reparto, tutt'altro. La dirigenza ha deciso di cedere Thiaw per 40 milioni al Newcastle e prendere De Winter per 20 milioni, senza chiudere un colpo esperto (non serve ricordare l'importanza di Akanji all'Inter). Sembra chiaro che al Milan serva un difensore forte in vista della prossima stagione, specialmente se il Diavolo dovesse riuscire a conquistare la Champions League. Sicuramente una partita non può rovinare tutta la stagione di Tomori, che ha fatto parte della retroguardia di Massimiliano Allegri che aveva dominato fino a 7 partite fa. Ma un colpo come quello di Mario Gila potrebbe dare ai rossoneri la sferzata importante che serve davvero (qui i suoi numeri contro il Milan in stagione). Il difensore della Lazio è un'opportunità di mercato troppo ghiotta: con i prezzi che girano oggi sul mercato, prendere un centrale che sta facendo benissimo in Serie A a un prezzo non stellare (si parla di 25-30 milioni come prima richiesta di Lotito), è quasi un obbligo per una squadra come il Milan.
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