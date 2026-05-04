La stagione 2025-2026 sta per volgere al termine e il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, ha già le idee piuttosto chiare su come lavorare. La società perseguirà una duplice strategia. Da un lato, i dirigenti rossoneri continuerà ad acquistare giovani di talento da valorizzare (come già accaduto, per esempio, con le recenti acquisizioni di Alphadjo Cissè e Andrej Kostić). Dall'altro, invece, andrà incontro alle richieste dell'allenatore Massimiliano Allegri cercando di prendere un colpo di esperienza e qualità per reparto. In questo articolo ci concentriamo proprio sulle necessità di Allegri e sui nomi che ha in mente per il suo nuovo Diavolo.