«Partendo dalla partita di Coppa Italia con il Gozzano, però anche con il Pavia dove comunque abbiamo avuto una crescita notevole, siamo arrivati comunque a quest’ultima partita, a parte il risultato, consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Il nostro cammino adesso è ancora un po’ lungo perché adesso ci sono i playoff e tutto, cercheremo di dare il meglio. Però la vedo come una stagione positiva perché i ragazzi sono cresciuti e hanno comunque fatto un campionato importante. Comunque anche il campionato di Serie D…inizi a giocare con gente grande, con esperienza. Perciò io sono abbastanza soddisfatto del cammino dei ragazzi».