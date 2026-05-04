Milan Futuro, le parole di Branca
«Partendo dalla partita di Coppa Italia con il Gozzano, però anche con il Pavia dove comunque abbiamo avuto una crescita notevole, siamo arrivati comunque a quest’ultima partita, a parte il risultato, consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Il nostro cammino adesso è ancora un po’ lungo perché adesso ci sono i playoff e tutto, cercheremo di dare il meglio. Però la vedo come una stagione positiva perché i ragazzi sono cresciuti e hanno comunque fatto un campionato importante. Comunque anche il campionato di Serie D…inizi a giocare con gente grande, con esperienza. Perciò io sono abbastanza soddisfatto del cammino dei ragazzi».
«Ti metti nell’ottica che devi dare una mano ai ragazzi, perciò non sei tu il protagonista principale ma sono loro. Io comunque posso parlare bene di questi ragazzi che ti ascoltano sempre, provano a migliorare ogni giorno. Io sono contento del loro cammino, posso solo dire di continuare così».
© RIPRODUZIONE RISERVATA