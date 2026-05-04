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Milan Futuro, parla Branca: “Siamo una squadra forte. Contento del loro cammino”

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Il Milan Futuro chiude la regular season con un risultato davvero: 10-1. Al termine del match, Branca ha voluto rilasciare alcune parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro chiude la regular season di Serie D con un risultato davvero impressionante: nel pomeriggio di ieri, i rossoneri allo stadio 'Felice Chinetti' hanno battuto la Vogherese per 10-1. Simone Branca, uno dei veterani della squadra visto l'età avanzata (classe '92), al termine del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai media presenti.

Il calciatore rossonero, ha voluto commentare la crescita subita nel corso della stagione, partendo dalla partita di Coppa Italia contro il Gozzano. Ecco, di seguito, le sue parole:

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«Partendo dalla partita di Coppa Italia con il Gozzano, però anche con il Pavia dove comunque abbiamo avuto una crescita notevole, siamo arrivati comunque a quest’ultima partita, a parte il risultato, consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Il nostro cammino adesso è ancora un po’ lungo perché adesso ci sono i playoff e tutto, cercheremo di dare il meglio. Però la vedo come una stagione positiva perché i ragazzi sono cresciuti e hanno comunque fatto un campionato importante. Comunque anche il campionato di Serie D…inizi a giocare con gente grande, con esperienza. Perciò io sono abbastanza soddisfatto del cammino dei ragazzi».

«Ti metti nell’ottica che devi dare una mano ai ragazzi, perciò non sei tu il protagonista principale ma sono loro. Io comunque posso parlare bene di questi ragazzi che ti ascoltano sempre, provano a migliorare ogni giorno. Io sono contento del loro cammino, posso solo dire di continuare così».

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