Nella giornata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso nuovamente in campo, ma il risultato 'conquistato' non è stato proprio uno dei migliori, anzi. La formazione di Fabio Grosso, campione del mondo del 2006, ha battuto la squadra rossonera per 2-0 grazie ai gol di Berardi e di Laurentiè. Dal derby, i rossoneri sono totalmente cambiati: non più uniti e solidi, ma traballanti, con prestazioni che, a volte, lasciano molto a desiderare. A fine partita Christian Brocchi , ex calciatore e allenatore del Milan , ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Milan, parla Brocchi

“Dal derby. Come se il Milan avesse staccato l’interruttore. Dopo il derby ha sognato di andare a prendere l’Inter, la partita con la Lazio ha spento questo sogno e la squadra si è sciolta. Non è più quel Milan difficile da affrontare, che magari ha faticato con le piccole ma che aveva sempre dimostrato almeno solidità e carattere. Oggi anche sotto questi aspetti ha fatto tanta fatica”