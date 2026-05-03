Grosso festeggia dopo Sassuolo-Milan: “Merito dei ragazzi”

Cosa ha detto ai suoi ragazzi: "Ho detto che sotto giri gli avversari diventano più bravi di noi, perché concediamo errori che questi tipi di avversari possono sfruttare e punirti. Siamo stati bravi, anche per creare i presupposti per soffrire il giusto e creare occasioni per segnare ancora".

Sulle condizioni di Idzes: "In un salto è caduto ed aveva male al tallone. Ha provato a stringere i denti ma ha chiesto il campo".

Se si può dire che il Milan ha incontrato un Sassuolo con più voglia, che stupisce: "Abbiamo portato prima e durante, ed anche dopo rispetto a questa grande squadra. I meriti li dò ai miei ragazzi perché stiamo dando valore a un percorso che abbiamo fatto. Ci salviamo salvati matematicamente a 5 giornate dalla fine, e quindi sono molto contento. Per fare quello che stiamo facendo è da divedere in tutti gli interpreti, perché siamo stati in grado di alzare il livello e fare una prestazione come quella di oggi".

Qual è il traguardo adesso del Sassuolo: "L'abbiamo raggiunto tempo fa e l'abbiamo spostato di giornata in giornata. Ci aspetta una partita difficilissima, perché arrivi con la sbornia di una grandissima gara e l'avversario ti aspetta. Dobbiamo essere bravi ad aspettare ma ripartire da martedì, perché in questo campionato se non ti presenti bene paghi. Siamo stati bravi a dare valore a un percorso bellissimo e durissimo. Alla fine guarderemo, per ora l'obiettivo è andare a Torino e fare una bellissima gara".

Sul cambio di Berardi e la ciliegina con la vittoria contro il Milan: "Mi tengo stretto anche le altre, ma battere squadre di questo livello significa che fai una grandissima partita. Bravi a rientrarci dentro quando ci stava sfuggendo, siamo contentissimi di questa gara. Berardi ha detto che ha sentito un piccolo fastidio".

Sulla prestazione di Nzola: "Importante è stato il suo processo di adattamento nello spogliatoio. È un ragazzo dal cuore grande, che ci ha messo grande abnegazione. Pecca ancora in continuità, però queste piccole mancanze, con queste caratteristiche, non gli hanno permesso di fare una carriera che rispettano le sue potenzialità. Ha fatto una bella partita, ma non dobbiamo dimenticare tutti i protagonisti di questa squadra. Come ho detto nel pre: andare a trovare nomi è riduttivo, sia protagonisti che non".