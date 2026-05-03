Sassuolo-Milan, Allegri durissimo: “È stata la peggior partita dell’anno”

Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Cosa ha detto alla squadra dopo la fine della partita: "È stata la partita più brutta dell'anno, condizionata dal fatto che siamo rimasti in 10. Non ho detto niente alla squadra, da martedì in poi tutti insieme lavoreremo".
Come mai il Milan ha difficoltà a fare gol: "Stiamo facendo un brutto girone di ritorno. Quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare. Da dopo domani quando riprendiamo dobbiamo pensare a lavorare e fare bene contro l'Atalanta".
Se è pronto a fare una cosa drastia per ripartire: "In questo momento no. Dobbiamo essere responsabili del momento. Momentaneamente abbiamo perso tanti punti, ma siamo ancora dentro le quattro. La matematica dice che servono 2 vittorie su 3. Bisogna convincersi che siamo in grado di poter battere qualsiasi squadra, non dobbiamo buttare 10 mesi di lavoro".
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