Sassuolo-Milan, Allegri durissimo: “È stata la peggior partita dell’anno”

Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Allegri nella conferenza stampa post-partita

Se il Milan ha la maturità per raggiungere la Champions League: "Lo vedremo, se siamo riusciti a farlo significa che abbiamo fatto un buon lavoro, sennò rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Farsi prendere dall'ansia, dal nervosismo non serve a niente. È stata una partita storta, brutta, siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol ad inizio ripesa. Da martedì bisogna riordinare le idee e preparare bene la partita contro l'Atalanta".