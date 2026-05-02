Milan, Allegri sul rapporto con la società—
Dopodiché, Allegri ha parlato anche dei recenti vertici di calciomercato con la dirigenza, spiegando come funzionano le riunioni e rivelando quali siano gli obiettivi del Milan.
"Le riunioni sono normali, ci siamo incontrati come spesso capita. Parliamo, facciamo valutazioni non solo sul futuro, ma anche sulla stagione. Poi verranno fatte le valutazioni a fine stagione. Il risultato cambia la visione, è ciò che conta. Abbiamo l'ambizione di aver messo la base, la base più importante è l'entrata in Champions League".
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