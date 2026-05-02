Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Sassuolo-Milan, match valido per la 35ª giornata dl campionato di Serie A 2025/2026. Tra i vari temi trattati, il tecnico rossonero ha parlato anche di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 arrivato in estate dal Club Brugge per 37 milioni di euro. Di seguito, le sue parole.

"Per quanto riguarda Jashari è cresciuto molto, ha avuto un brutto infortunio all'inizio che l'ha tenuto fuori per tanto. Però è voglioso di imparare, curioso, ha tutto il futuro davanti a sé, credo sia un ottimo acquisto".