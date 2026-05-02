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CONFERENZA STAMPA

Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Jashari ha tutto il futuro davanti a sé”, poi passa al rapporto con la società

AC Milan, Ardon Jashari e Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Ardon Jashari e sul rapporto con la società: le parole del tecnico del Milan in vista del match contro il Sassuolo
Redazione PM

Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Sassuolo-Milan, match valido per la 35ª giornata dl campionato di Serie A 2025/2026. Tra i vari temi trattati, il tecnico rossonero ha parlato anche di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 arrivato in estate dal Club Brugge per 37 milioni di euro. Di seguito, le sue parole.

"Per quanto riguarda Jashari è cresciuto molto, ha avuto un brutto infortunio all'inizio che l'ha tenuto fuori per tanto. Però è voglioso di imparare, curioso, ha tutto il futuro davanti a sé, credo sia un ottimo acquisto".

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Dopodiché, Allegri ha parlato anche dei recenti vertici di calciomercato con la dirigenza, spiegando come funzionano le riunioni e rivelando quali siano gli obiettivi del Milan.

"Le riunioni sono normali, ci siamo incontrati come spesso capita. Parliamo, facciamo valutazioni non solo sul futuro, ma anche sulla stagione. Poi verranno fatte le valutazioni a fine stagione. Il risultato cambia la visione, è ciò che conta. Abbiamo l'ambizione di aver messo la base, la base più importante è l'entrata in Champions League".

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