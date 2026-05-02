PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri ricorda Zanardi: “Un esempio di vita, valori umani, impegno e passione. Condoglianza alla famiglia”

CONFERENZA STAMPA

Allegri ricorda Zanardi: “Un esempio di vita, valori umani, impegno e passione. Condoglianza alla famiglia”

Massimiliano Allegri e Alex Zanardi
Le condoglianze di Massimiliano Allegri alla famiglia di Alex Zanardi: il tecnico rossonero ricorda così il campione romagnolo in conferenza stampa
Redazione PM

Nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, Massimiliano Allegri ha voluto ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico tristemente scomparso all'età di 59 anni. Di seguito, le parole del tecnico rossonero.

"Doveroso ricordarlo, un esempio di vita, valori umani, impegno e passione. Doveroso fare le condoglianze alla famiglia e ricordarlo quando ha trasmesso tutti questi valori".

LEGGI ANCHE

La storia di Alex Zanardi

—  

Con la scomparsa di Zanardi il mondo perde un grande uomo di sport, ma anche un esempio di coraggio e di lotta contro le avversità. Un brutto incidente rimediato in Germania, durante una tappa del campionato Cart, gli costò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Dopo questo episodio, Zanardi dedica la propria vita alle discipline paralimpiche, in particolare paraciclismo e handbike.

La nota della famiglia

—  

"Alex si è spento serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari", fa sapere la famiglia in una nota ufficiale. "Vogliamo ringraziare tutti colori che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiediamo il rispetto del nostro dolore e della privacy in questo momento di lutto"

Leggi anche
Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Fischi a Leao? Gesto d’affetto dei tifosi. Domenica...
Sassuolo-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA