Con la scomparsa di Zanardi il mondo perde un grande uomo di sport, ma anche un esempio di coraggio e di lotta contro le avversità. Un brutto incidente rimediato in Germania, durante una tappa del campionato Cart, gli costò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Dopo questo episodio, Zanardi dedica la propria vita alle discipline paralimpiche, in particolare paraciclismo e handbike .

La nota della famiglia

"Alex si è spento serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari", fa sapere la famiglia in una nota ufficiale. "Vogliamo ringraziare tutti colori che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiediamo il rispetto del nostro dolore e della privacy in questo momento di lutto"