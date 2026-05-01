L'obiettivo, quindi, è quello di farli il prima possibile. Centrare una vittoria al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia sarebbe di vitale importanza per una finale di stagione un po' più sereno. Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Sassuolo-Milan in conferenza domani, sabato 2 maggio, alle ore 13:45, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.
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