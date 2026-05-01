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CONFERENZA

Sassuolo-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una conferenza stampa con i rossoneri a Milanello
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium'. Ecco quando
Daniele Triolo Redattore 

Reduce dal pareggio a reti bianche (0-0) contro la Juventus di Luciano Spalletti a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare in trasferta in occasione del match della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, domenica 3 maggio alle ore 15:00, c'è infatti la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Con il pari contro i bianconeri di domenica scorsa, il Milan è salito a quota 67 punti in classifica, a - 2 dal secondo posto del Napoli ma, soprattutto, a + 6 sulle quinte in classifica in campionato, Como e Roma. E con gli scontri diretti a favore nei confronti di entrambe le compagini. Al Diavolo di Allegri basteranno 6 punti in 4 partite per qualificarsi aritmeticamente alla Champions League nella prossima stagione.

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L'obiettivo, quindi, è quello di farli il prima possibile. Centrare una vittoria al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia sarebbe di vitale importanza per una finale di stagione un po' più sereno. Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Sassuolo-Milan in conferenza domani, sabato 2 maggio, alle ore 13:45, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.

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