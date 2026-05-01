Con il pari contro i bianconeri di domenica scorsa, il Milan è salito a quota 67 punti in classifica, a - 2 dal secondo posto del Napoli ma, soprattutto, a + 6 sulle quinte in classifica in campionato, Como e Roma. E con gli scontri diretti a favore nei confronti di entrambe le compagini. Al Diavolo di Allegri basteranno 6 punti in 4 partite per qualificarsi aritmeticamente alla Champions League nella prossima stagione.