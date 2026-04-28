Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate in casa della Fiorentina di Vanoli, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha voluto spendere alcune parole sul momento che sta vivendo la sua squadra. Domenica pomeriggio alle ore 15:00, i neroverdi ospiteranno il Milan di Massimiliano Allegri al Mapei Stadium per la 35esima giornata di Serie A 2025-2026. Ecco, di' seguito, le parole di Grosso.
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Sassuolo, Grosso: “Stiamo facendo buone partite. D’ora in poi darei spazio a chi ne ha avuto meno”
CONFERENZA STAMPA
Sassuolo, Grosso: “Stiamo facendo buone partite. D’ora in poi darei spazio a chi ne ha avuto meno”
Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Fabo grosso ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in vista del Milan
Verso Sassuolo-Milan, parla Grosso—
«Stiamo facendo buone partite. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. In una stagione così bella il contributo di chi è stato utilizzato poco è stato comunque determinante. Da qui in avanti mi piacerebbe dare spazio a chi ne ha avuto meno, tutti i ragazzi quando vengono chiamati rispondono presente»
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