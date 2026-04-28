Verso Sassuolo-Milan, parla Grosso

«Stiamo facendo buone partite. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. In una stagione così bella il contributo di chi è stato utilizzato poco è stato comunque determinante. Da qui in avanti mi piacerebbe dare spazio a chi ne ha avuto meno, tutti i ragazzi quando vengono chiamati rispondono presente»