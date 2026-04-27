Milan-Juventus, Allegri: “Mancano due vittorie e non sarà facile”

PM - Se bisogna migliorare in transizione: "Anche il primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli. Una volta quando ha tirato Fofana poteva fintare e dare dietro, poi lo stesso ha dato una palla a Saelemaekers, sono situazioni che dovrebbero diventare occasioni da gol almeno. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici".

Su Pulisic penalizzato dal modulo, se è un rischio da assumersi o se può prendere altre decisioni: "Quest'anno abbiamo Fullkrug e Gimenez con certe caratteristiche. Però c'è Gimenez che è stato fuori a lungo e Fullkrug a mezz'ora dalla fine lotta. Al momento quei due sono quelli che hanno fatto più gol e bisogna dargli fiducia".