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CONFERENZA

Milan-Juventus, Allegri: “Mancano due vittorie e non sarà facile”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan nel post-partita di Milan-Juventus di Serie A in conferenza stampa
Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, in conferenza stampa al fischio finale di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, in conferenza stampa al fischio finale di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Allegri in conferenza stampa post-partita

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Unica squadra che il Milan non ha battuto, se oggi è un passo in avanti: "Era importante fare un passo avanti. Mancano due vittorie e non sarà facile in quattro partite. Giocavamo con una squadra forte, organizzata e ben allenata. Abbiamo rischiato su tre o quattro ripartenze".

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PM - Se bisogna migliorare in transizione: "Anche il primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli. Una volta quando ha tirato Fofana poteva fintare e dare dietro, poi lo stesso ha dato una palla a Saelemaekers, sono situazioni che dovrebbero diventare occasioni da gol almeno. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici".

Su Pulisic penalizzato dal modulo, se è un rischio da assumersi o se può prendere altre decisioni: "Quest'anno abbiamo Fullkrug e Gimenez con certe caratteristiche. Però c'è Gimenez che è stato fuori a lungo e Fullkrug a mezz'ora dalla fine lotta. Al momento quei due sono quelli che hanno fatto più gol e bisogna dargli fiducia".

La sua opinione sulla questione arbitrale: "Io penso al calcio. Non sta a me dare giudizi. Io posso solo dire che oggi Sozza ha fatto bene. Dico solo che parlare meno degli arbitri li porti a fare meglio. Nessuno deve parlare".

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