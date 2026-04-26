Se sta risalendo: "Sì, ci sono momenti di alto e basso. Io ho sempre lavorato per aiutare. Il mio atteggiamento è sempre stato giusto, poi a volte escono meglio le cose. Oggi penso di aver fatto bene, speriamo che arrivi l'obiettivo finale".
Se le due sconfitte sono state figlie della depressione dopo la possibilità di non poter vincere il titolo: "Il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League, poi nella stagione puoi avvicinarti alla vetta. Quando ci sono state le due sconfitte ci hanno messo in un momento di crisi, ma non è assolutamente vero. Siamo una famiglia e abbiamo un allenatore che ci dà fiducia anche quando le cose non vanno bene. Sono questi i momenti che vedi la forza di un allenatore col gruppo. Ci ha sempre spinto e abbiamo lavorato duro per arrivare all'obiettivo. Oggi si è visto, perché avevamo tutti una mentalità perfetta. A volte si vince, altre no, l'importante è avere la mentalità giusta e siamo soddisfatti oggi".
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