Se le due sconfitte sono state figlie della depressione dopo la possibilità di non poter vincere il titolo: "Il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League, poi nella stagione puoi avvicinarti alla vetta. Quando ci sono state le due sconfitte ci hanno messo in un momento di crisi, ma non è assolutamente vero. Siamo una famiglia e abbiamo un allenatore che ci dà fiducia anche quando le cose non vanno bene. Sono questi i momenti che vedi la forza di un allenatore col gruppo. Ci ha sempre spinto e abbiamo lavorato duro per arrivare all'obiettivo. Oggi si è visto, perché avevamo tutti una mentalità perfetta. A volte si vince, altre no, l'importante è avere la mentalità giusta e siamo soddisfatti oggi".