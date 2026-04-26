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Milan-Juventus, Saelemaekers: “Allegri ci dà fiducia sempre, siamo soddisfatti”

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Le dichiarazioni di Saelemaekers, giocatore rossonero, in conferenza stampa al fischio finale di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, in conferenza stampa al fischio finale di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Saelemaekers in conferenza stampa post-partita

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Sull'incrocio dei pali: "Noiosa per voi, ma per noi molto intensa anche per concentrazione. Quando due squadre si incontrano in questo momento della stagione, con importanza per la classifica, è giusto avere una partita tattica. Hanno difeso bene e abbiamo difeso bene. Per me pareggio giusto, noiosa per voi. Con un po' di fortuna potevamo vincere. Pensiamo alla prossima settimana".

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Se sta risalendo: "Sì, ci sono momenti di alto e basso. Io ho sempre lavorato per aiutare. Il mio atteggiamento è sempre stato giusto, poi a volte escono meglio le cose. Oggi penso di aver fatto bene, speriamo che arrivi l'obiettivo finale".

Se le due sconfitte sono state figlie della depressione dopo la possibilità di non poter vincere il titolo: "Il nostro obiettivo è sempre stato la Champions League, poi nella stagione puoi avvicinarti alla vetta. Quando ci sono state le due sconfitte ci hanno messo in un momento di crisi, ma non è assolutamente vero. Siamo una famiglia e abbiamo un allenatore che ci dà fiducia anche quando le cose non vanno bene. Sono questi i momenti che vedi la forza di un allenatore col gruppo. Ci ha sempre spinto e abbiamo lavorato duro per arrivare all'obiettivo. Oggi si è visto, perché avevamo tutti una mentalità perfetta. A volte si vince, altre no, l'importante è avere la mentalità giusta e siamo soddisfatti oggi".

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