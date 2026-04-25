Bremer prosegue : « Vincere domani sarebbe importante sia per continuità di prestazioni che per la vittoria stessa . Non sarà semplice. Conosciamo bene Allegri, è un bravo allenatore e ha vinto tanto. Ci aspetta una gara difficile, ma dovremo fare la nostra partita. Mancano 5 partite, se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions».

Sulle differenze tra Spalletti e Allegri: «Sono due grandi allenatori. Con Allegri è stato bello perché siamo tornati a vincere dopo tanto tempo, con lui ho imparato tanto in fase difensiva. Spalletti vuole avere sempre il controllo della partita ed è quello che stiamo cercando di fare. Quando è arrivato lui la squadra è cambiata tanto. Io ho avuto anche grandi allenatori come Ancelotti nel Brasile e Allegri. Allegri fa giocare basso, sono bravi in ripartenza e sulle palle inattive. Noi dobbiamo stare attenti su queste cose».