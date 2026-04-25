Continua la stagione del Milan che domani scenderà in campo di nuovo a San Siro per la partita contro la Juventus. I rossoneri devono fare ancora 7 punti per avere la matematica qualificazione alla prossima Champions League, anche se il tema di questi giorni resta il mercato. Si parla di possibili arrivi d'esperienza come Goretzka e Lewandowski. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto proprio alla domanda sui possibili arrivi di giocatori alla Modrić o alla Rabiot.
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri su Jashari: “Non è che è scarso. Ha avuto difficoltà e ha trovato meno spazio, ma …”
CONFERENZA STAMPA
Allegri su Jashari: “Non è che è scarso. Ha avuto difficoltà e ha trovato meno spazio, ma …”
Al Milan servono colpo d'esperienza? Ne parla l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri che ha parlato anche del 'caso' Ardon Jashari. Ecco l'estratto dalla conferenza stampa
Milan, colpi d'esperienza? Allegri parla di Jashari
"Posso dire solo una cosa. Nel calcio i giocatori non sono come le macchine. Ci sono giocatori di esperienza che hanno partite alle spalle per cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, tipo Jashari: un ottimo investimento e giocatore di valore, che ha avuto un infortunio importante, ha giocato meno, ma non è che è scarso. Ha avuto difficoltà e ha trovato meno spazio, ma ha 24 anni e sarà importante nel Milan del futuro. Così come Koni è cresciuto e Athekame pure. Ci vuole pazienza. Poi è normale che se prendi giocatori che hanno anni di Champions League alle spalle, vengono qui e sono pronti. Bisogna mischiare le due cose e le società hanno fatto bene".
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