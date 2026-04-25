Goretzka potrebbe aiutare molto il centrocampo di Allegri: se l'allenatore dovesse continuare con il 3-5-2, il tedesco sarebbe perfetto come mezzala di destra, grazie alla sua corsa e alla sua fisicità. Nessun problema anche se il Diavolo dovesse o volesse cambiare qualcosa: con un possibile 3-4-2-1 (leggi qui), Goretzka potrebbe giocare senza problemi come mediano davanti alla difesa. Con il 4-3-3, invece, non ci sarebbero cambiamenti a livello tattico. Non solo la tattica, il punto più importante di un possibile arrivo di Leon Goretzka al Milan resta l'importanza e la leadership. Il Diavolo ha ancora bisogno di calciatori esperti, specialmente in campo internazionale. E l'esempio più importante resta quello dell'arrivo di Ibrahimović e Kjaer: entrambi arrivano a gennaio 2020 tra lo scetticismo generale, vista l'età e i minuti nelle gambe. E invece, con il senno di poi, sono stati due tasselli decisivi per la vittoria dello Scudetto del Milan con Stefano Pioli. Per questo Goretzka può essere un colpo spartiacque per il Diavolo e per il futuro del progetto di Massimiliano Allegri. Servono giocatori del genere per salto il salto di qualità e anche per aiutare a crescere gli altri. Quanti giocatori ha fatto crescere Ibra? E quanto valore ha aggiunto il Milan grazie all'arrivo dello svedese? Un discorso applicabile anche a Goretzka.