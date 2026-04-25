Continuano le voci sempre più positive sul possibile arrivo di Leon Goretzka al Milan. Il centrocampista del Bayern Monaco è pronto a lasciare la Germania a fine stagione al termine del suo contratto e i rossoneri sarebbero in prima linea per ingaggiarlo. Il piano sarebbe quello di offrire un triennale da circa 5 milioni di euro e la centralità nel progetto di Massimiliano Allegri. Un'offerta importante e interessante per un giocatore che in Italia potrebbe fare la differenza. Questo il piano economico del Milan, che potrebbe essere aiutato dalle cessioni estive nel reparto, con Fofana e Loftus-Cheek che potrebbe salutare il Diavolo (leggi qui tutti i dettagli).
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Milan, Goretzka costa? Ricordati l’esempio Ibrahimović: servono giocatori così per valorizzare gli altri
Milan, Goretzka come Ibra
Goretzka potrebbe aiutare molto il centrocampo di Allegri: se l'allenatore dovesse continuare con il 3-5-2, il tedesco sarebbe perfetto come mezzala di destra, grazie alla sua corsa e alla sua fisicità. Nessun problema anche se il Diavolo dovesse o volesse cambiare qualcosa: con un possibile 3-4-2-1 (leggi qui), Goretzka potrebbe giocare senza problemi come mediano davanti alla difesa. Con il 4-3-3, invece, non ci sarebbero cambiamenti a livello tattico. Non solo la tattica, il punto più importante di un possibile arrivo di Leon Goretzka al Milan resta l'importanza e la leadership. Il Diavolo ha ancora bisogno di calciatori esperti, specialmente in campo internazionale. E l'esempio più importante resta quello dell'arrivo di Ibrahimović e Kjaer: entrambi arrivano a gennaio 2020 tra lo scetticismo generale, vista l'età e i minuti nelle gambe. E invece, con il senno di poi, sono stati due tasselli decisivi per la vittoria dello Scudetto del Milan con Stefano Pioli. Per questo Goretzka può essere un colpo spartiacque per il Diavolo e per il futuro del progetto di Massimiliano Allegri. Servono giocatori del genere per salto il salto di qualità e anche per aiutare a crescere gli altri. Quanti giocatori ha fatto crescere Ibra? E quanto valore ha aggiunto il Milan grazie all'arrivo dello svedese? Un discorso applicabile anche a Goretzka.
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