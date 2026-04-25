"Il risultato è l'unica cosa che conta. Sono arrivato quest'anno, stiamo facendo un buon lavoro e c'è una buona base. L'ambizione di tutti sarà quella di lottare ed essere competitivi per campionato e Coppa Italia, come quest'anno. Poi a fine anno bisogna tirare una linea e capire cosa si poteva far meglio". Massimiliano Allegri parla così delle aspettative dei tifosi del Milan e non solo in conferenza stampa: "Però partendo da una buona base. Altrimenti rischi di buttare anche tante cose buone. E chiudo: non mi piace, ma finché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro, che serve per rinforzare la squadra e ottenere anche guadagni, servono ancora risultati".