"Il risultato è l'unica cosa che conta. Sono arrivato quest'anno, stiamo facendo un buon lavoro e c'è una buona base. L'ambizione di tutti sarà quella di lottare ed essere competitivi per campionato e Coppa Italia, come quest'anno. Poi a fine anno bisogna tirare una linea e capire cosa si poteva far meglio". Massimiliano Allegri parla così delle aspettative dei tifosi del Milan e non solo in conferenza stampa: "Però partendo da una buona base. Altrimenti rischi di buttare anche tante cose buone. E chiudo: non mi piace, ma finché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro, che serve per rinforzare la squadra e ottenere anche guadagni, servono ancora risultati".
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CONFERENZA STAMPA
Allegri chiarissimo: “L’ambizione di tutti sarà quella di lottare ed essere competitivi”
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche delle aspettative dei tifosi per il futuro. Ecco l'estratto
Milan, Allegri sulle aspettative
Se le aspettative del Milan sono di vincere: "Le aspettative della società, dei tifosi e di noi devono essere di poter vincere. Nessuno, anche quest'anno, come l'anno prossimo, quando sei in un grande club, pensa di non vincere. Se fai così, ottieni il massimo. Poi vince uno solo. Poi ci sono i cicli. L'Inter lavora da anni molto bene, il Milan ha vinto uno Scudetto 4 anni fa. Tutti hanno l'ambizione di vincere, bisogna mettere una buona base e l'abbiamo fatto. Però bisogna mettere arrivare in Champions League".
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