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Juventus, Kalulu: “Milan? Partita particolare. Contento di tornare a ‘San Siro’, ma …”

Pierre Kalulu difensore Juventus Serie A 2025-2026
Pierre Kalulu, difensore francese della Juventus, ha parlato della partita di campionato di domenica 26 aprile, ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan in conferenza stampa all'Allianz Stadium dopo il 2-0 contro il Bologna. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Il 1° settembre 2020, versando poco meno di 1,5 milioni di euro all'Olympique Lione come premio di formazione, il Milan si assicurò il giovane Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000. In rossonero, il ragazzo ha esordito tra i professionisti (in Francia aveva sempre giocato al massimo nella Squadra B), totalizzando 112 partite, con 3 gol e 3 assist all'attivo e vincendo lo Scudetto nel 2022.

Un titolo vinto, per giunta, da gran protagonista come centrale al fianco di Fikayo Tomori nella fantastica cavalcata del Diavolo di Stefano Pioli verso lo Scudetto preso in volata ai rivali cittadini dell'Inter. Quindi, il 21 agosto 2024, dopo un'annata tribolata a causa degli infortuni, si è consumata la separazione tra il Milan e Kalulu.

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Ceduto in prestito oneroso (3,3 milioni di euro) alla Juventus che, dopo una buona prima annata in bianconero, lo ha riscattato un anno più tardi, il 1° luglio 2025, per ulteriori 14,3 milioni di euro. Al club di Via Aldo Rossi, da questa operazione con la 'Vecchia Signora', che ha generato una plusvalenza totale per le casse, spettano altri 3 milioni di euro di eventuali bonus.

I tifosi del Milan, però, sono rimasti molto legati a 'Pierino', che si è ben destreggiato in questa sua seconda annata alla Juve, prima con Igor Tudor, poi con Luciano Spalletti e chissà come lo accoglieranno domenica 26 aprile, quando, alle ore 20:45, scenderà in campo con l'altra maglia in occasione del big match della 34^ giornata di campionato, Milan-Juventus.

"Champions? Puntiamo in alto con le vittorie, speriamo con altre cinque"

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"A livello personale è sempre una partita particolare - ha detto ieri sera Kalulu in conferenza stampa all'Allianz Stadium, dopo il 2-0 della Juventus contro il Bologna -. Rientro dove tutto è iniziato, sono contento di tornare a 'San Siro', con una vittoria sarebbe ancora più bello". Chiosa del difensore transalpino sulla corsa per un posto in Champions League: "Restano solo cinque partite, dobbiamo essere concentrati su noi stessi e sui risultati. Poi alla fine la posizione cambia, ma poco. Puntiamo in alto con le vittorie come stasera, speriamo con altre cinque".

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