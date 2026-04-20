I tifosi del Milan, però, sono rimasti molto legati a 'Pierino', che si è ben destreggiato in questa sua seconda annata alla Juve, prima con Igor Tudor, poi con Luciano Spalletti e chissà come lo accoglieranno domenica 26 aprile , quando, alle ore 20:45 , scenderà in campo con l'altra maglia in occasione del big match della 34^ giornata di campionato, Milan-Juventus .

"Champions? Puntiamo in alto con le vittorie, speriamo con altre cinque"

"A livello personale è sempre una partita particolare - ha detto ieri sera Kalulu in conferenza stampa all'Allianz Stadium, dopo il 2-0 della Juventus contro il Bologna -. Rientro dove tutto è iniziato, sono contento di tornare a 'San Siro', con una vittoria sarebbe ancora più bello". Chiosa del difensore transalpino sulla corsa per un posto in Champions League: "Restano solo cinque partite, dobbiamo essere concentrati su noi stessi e sui risultati. Poi alla fine la posizione cambia, ma poco. Puntiamo in alto con le vittorie come stasera, speriamo con altre cinque".