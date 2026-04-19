Verona-Milan, Sammarco sul gol subito: “Errore evidente”

Se paga la scelta di far giocare Belghali in un ruolo non suo e perché Lirola al posto di Oyegoke: "Abbiamo avuto due giorni molto complicati con gli attaccanti, perché Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita. Sapevamo che saremmo andati in difficoltà su qualche palla lunga, ma sapevamo che potevamo difendere anche abbastanza bene. Abbiamo deciso Lirola perché si sta allenando bene, e sto pensando ad altro. Non ha mollato un centimetro in allenamento ed ha fatto una buona partita".