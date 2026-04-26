Milan-Juventus, Kalulu: “Il loro modo di difendere ci ha messo in difficoltà”

Le emozioni da avversario: "Sempre un'emozione particolare. Essere dall'altro lato del campo per il riscaldamento fa strano. Quando hai provato tante emozioni positive così fa sempre piacere tornare. Contento di tornare e vedere questo stadio che è molto bello da vedere quando cantano".

Se guardano davanti o dietro: "Non ho guardato il calendario delle altre. Siamo concentrati su di noi, pensiamo alla Champions League, il resto non conta. Sopra o sotto va bene sempre".

Se 2 punti li lasciano tranquilli: "È presto. Siamo venuti qui per vincere. Sappiamo solo che abbiamo tutto nelle nostre mani ed è positivo. Se facciamo tutto bene, andrà bene".

In cosa hanno fatto più fatica: "Penso che la loro maniera di difendere ci ha messo in difficoltà. Hanno avuto un blocco basso anche quando andavano in contropiede erano solo 3 o 4. Erano sempre sette dietro".

Se c'era paura di perdere: "La verità è che, parlo da difensore, da entrambe le parti per il livello offensivo devi mettere più attenzione. Sono tutti giocatori di livello mondiale. Devi fare attenzione se vuoi vincere. Non c'è paura, solo la verità del campo e voler dimostrare di essere più forte".

Su Vlahovic: "È rientrato bene. Quando rientri da un infortunio devi ritrovare ritmo, ma lo vedo bene fisicamente. Peccato che non ho avuto la possibilità di mettere un cross per lui, lo vedo bene".