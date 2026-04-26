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CONFERENZA

Milan-Juventus, Kalulu: “Il loro modo di difendere ci ha messo in difficoltà”

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Le parole di Kalulu, giocatore bianconero, in conferenza stampa dopo Milan-Juventus, partita della 34^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Pierre Kalulu, giocatore bianconero, in conferenza stampa al fischio finale di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano.

Milan-Juventus 0-0, le parole di Kalulu in conferenza stampa post-partita

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Che sapore ha il pareggio e cosa lascia: "Dal campo personalmente c'è sempre amarezza. Abbiamo avuto delle situazioni, anche se la partita era molto chiusa. Cercherò di vedere il lato positivo. Qui a San Siro, su un campo complicato, abbiamo comunque portato a casa un punto per il finale".

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Le emozioni da avversario: "Sempre un'emozione particolare. Essere dall'altro lato del campo per il riscaldamento fa strano. Quando hai provato tante emozioni positive così fa sempre piacere tornare. Contento di tornare e vedere questo stadio che è molto bello da vedere quando cantano".

Se guardano davanti o dietro: "Non ho guardato il calendario delle altre. Siamo concentrati su di noi, pensiamo alla Champions League, il resto non conta. Sopra o sotto va bene sempre".

Se 2 punti li lasciano tranquilli: "È presto. Siamo venuti qui per vincere. Sappiamo solo che abbiamo tutto nelle nostre mani ed è positivo. Se facciamo tutto bene, andrà bene".

In cosa hanno fatto più fatica: "Penso che la loro maniera di difendere ci ha messo in difficoltà. Hanno avuto un blocco basso anche quando andavano in contropiede erano solo 3 o 4. Erano sempre sette dietro".

Se c'era paura di perdere: "La verità è che, parlo da difensore, da entrambe le parti per il livello offensivo devi mettere più attenzione. Sono tutti giocatori di livello mondiale. Devi fare attenzione se vuoi vincere. Non c'è paura, solo la verità del campo e voler dimostrare di essere più forte".

Su Vlahovic: "È rientrato bene. Quando rientri da un infortunio devi ritrovare ritmo, ma lo vedo bene fisicamente. Peccato che non ho avuto la possibilità di mettere un cross per lui, lo vedo bene".

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