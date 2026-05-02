Domani alle 15:00, il Milan sarà impegnato al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. In palio ci sono punti importanti per la corsa Champions dei rossoneri, che hanno bisogno di altre due vittorie per blindare il quarto posto.

Sassuolo-Milan, Allegri sui fischi a Leao

Alla vigilia della gara, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa al centro sportivo di Milanello per analizzare i temi principali di Sassuolo-Milan. Tra le varie domande dei giornalisti, il tecnico rossonero ha risposto anche ad un quesito sui fischi che Rafael Leao sta ricevendo nell'ultimo periodo. Nelle ultime due gare casalinghe contro Udinese e Juventus, infatti, il portoghese classe 1999 è uscito dal campo tra i mugugni di San Siro. Ecco, di seguito, la risposta di Allegri.