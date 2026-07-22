Foden e il suo idolo in Serie A: "Dybala era il mio preferito" | VIDEO

La ricerca di un trequartista di piede mancino che ami gravitare sulla corsia di destra per poi accentrarsi e calciare rimane una delle priorità assolute per il nuovo Milan. Questo specifico identikit tattico è l'elemento chiave che manca per completare il modulo 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni di calciomercato avevano alimentato la fantasia dei tifosi inserendo il club rossonero tra le big europee interessate a Phil Foden del Manchester City.

I retroscena degli intermediari e l'accostamento al Milan

Le voci di un possibile addio al calcio inglese erano supportate da elementi contrattuali precisi: il talento classe 2000 si trovava a meno di dodici mesi dalla scadenza del suo accordo precedente (fissata al 30 giugno 2027). Questa situazione di stallo aveva spinto vari intermediari internazionali a proporre il cartellino del calciatore in giro per l'Europa, effettuando sondaggi esplorativi con l'Atlético Madrid, il Galatasaray e lo stesso Milan.

Tuttavia, le notizie rimbalzate in data odierna hanno trasformato i sogni dei sostenitori del Diavolo in una suggestione estiva priva di sviluppi concreti. Con una nota ufficiale condivisa attraverso i propri canali di comunicazione, il Manchester City ha blindato il proprio gioiello, formalizzando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030 e ponendo fine a qualsiasi speculazione sul suo futuro.

Le parole di Foden e l'impatto con il nuovo manager Enzo Maresca

"È una sensazione incredibile. Sono veramente a corto di parole per descrivere cosa significhi continuare il mio viaggio qui - ha dichiarato Phil Foden ai microfoni del club inglese -. È la società perfetta, il posto dove sono realmente felice e ogni giorno che trascorro qui mi diverto moltissimo".

Il numero 47 dei Citizens ha dedicato una parentesi importante anche a Enzo Maresca, subentrato sulla panchina del City in questa stagione dopo la storica era firmata da Pep Guardiola. "Il mister è gentile e molto alla mano. È una persona con cui puoi confrontarti apertamente su qualsiasi argomento, sa come aiutarti in modo semplice ed efficace. Non vedo l'ora di scendere in campo sotto la sua guida tecnica".

La chiusura dei rumors: il Milan guarda avanti

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Per l'ambiente milanista si tratta di una notizia che chiude un capitolo mediatico affascinante ma oggettivamente proibitivo. È opportuno ribadire come non ci sia mai stata una vera e propria trattativa tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'entourage dell'inglese, al di là di un naturale accostamento estivo favorito dall'atavica simpatia che Foden ha sempre nutrito verso i colori rossoneri fin da bambino.Con il rinnovo di Foden con il Manchester City, l'area sportiva del Milan dovrà convogliare le proprie risorse su obiettivi più accessibili e pronti a soddisfare le richieste urgenti di Rúben Amorim per l'inizio del campionato.