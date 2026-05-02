Milan, la stagione di Nkunku—
Arrivato in estate dal Chelsea per 36 milioni di euro, Nkunku non ha reso come ci si aspettava nella sua prima stagione in Italia. L'attaccante francese classe 1997 ha mostrato soltanto alcuni sprazzi del suo talento, ma la sensazione dei tifosi è quella di non avere mai visto quel giocatore che aveva incantato con la maglia del Lipsia. In stagione ha collezionato 6 gol e 3 assist in 31 presenze, restando in campo per un totale di 1301 minuti. Quella contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima possibilità per convincere il Milan a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA