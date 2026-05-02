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CONFERENZA STAMPA

Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Il valore di Nkunku non si discute. Ha grandissime qualità tecniche”

AC Milan, Massimiliano Allegri e Cristopher Nkunku
Massimiliano Allegri così sulle prestazioni di Cristopher Nkunku: le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Sassuolo-Milan
Redazione PM

Massimiliano Allegri ha parlato del momento di forma di Cristopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 candidato ad una maglia da titolare nella sfida del 'Mapei Stadium'. Di seguito, un passaggio della conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia di Sassuolo-Milan.

"Nkunku ha grandissime qualità tecniche. Questo era il primo anno in Italia, ha avuto difficoltà, ma ha fatto dei gol. Il valore del giocatore non si discute. Ci sono annate, combinazioni... Ora abbiamo avuto difficoltà a segnare, magari domani torniamo a segnare con gli attaccanti".

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Arrivato in estate dal Chelsea per 36 milioni di euro, Nkunku non ha reso come ci si aspettava nella sua prima stagione in Italia. L'attaccante francese classe 1997 ha mostrato soltanto alcuni sprazzi del suo talento, ma la sensazione dei tifosi è quella di non avere mai visto quel giocatore che aveva incantato con la maglia del Lipsia. In stagione ha collezionato 6 gol e 3  assist in 31 presenze, restando in campo per un totale di 1301 minuti. Quella contro il Sassuolo potrebbe essere l'ultima possibilità per convincere il Milan a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione.

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