PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Sassuolo-Milan, Thorstvedt: “Grande partita con una squadra fortissima”

CONFERENZA

Sassuolo-Milan, Thorstvedt: “Grande partita con una squadra fortissima”

Sassuolo-Milan, Thorstvedt: “Grande partita con una squadra fortissima” - immagine 1
Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Thorstvedt, giocatore neroverde, in conferenza stampa
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Kristian Thorstvedt, giocatore neroverde, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Thorstvedt nella conferenza stampa post-partita

—  

Se si divertono a giocare: "Si. Abbiamo giocato una grande partita, contro una squadra fortissima. Vincere 2 a 0. Siamo molto contenti, adesso mancano 3 partite e dobbiamo provare a divertirci nelle ultime 3".

LEGGI ANCHE

Sulla ripresa a ritmi più alti dopo una fine di primo tempo a ritmi invece bassi: "Non era molto contento della seconda fase del primo tempo. Abbiamo giocato troppo lenti, troppi giocatori nello stesse posizioni, ma all'inizio del secondo tempo abbiamo fatto subito gol. Abbiamo finito la partita in un buon modo".

Come fanno a trovare così tante motivazioni per continuare a sorprendere: "Vogliamo prendere tutti i punti che possiamo. Vogliamo provare a finire la stagione nel modo giusto, poi alla fine vediamo dove siamo in classifica".

Quanto gli manca fare gol: "Voglio sempre provare a fare gol. Alla fine io sono contento quando vinciamo e questo è il nostro obiettivo. Ma voglio tornare a fare gol, ho avuto un'opportunità nel primo tempo ma ho sbagliato".

Se si aspettavano questa gara: "Si, sappiamo che loro più la palla ma sappiamo che siamo forti in contropiede. Noi eravamo un po' bassi, ma aggressivi, e quando abbiamo recuperato palla abbiamo sempre provato ad andare in avanti il prima possibile. Dopo il rosso la partita è cambiata un po', ma abbiamo seguito il nostro piano".

Se sa già cosa farà l'anno prossimo: "Stiamo parlando per il rinnovo. Vediamo che succede nel futuro. Io sono molto contento qua, vediamo che succede".

Leggi anche
Sassuolo-Milan, Allegri durissimo: “È stata la peggior partita dell’anno”
Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Il valore di Nkunku non si discute. Ha grandissime qualità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA