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Brocchi: “Tomori? Con la sua esperienza, non può fare una sciocchezza del genere”

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Brutta batosta quella presa dal Milan contro il Sassuolo: a fine partita, l'ex rossonero Brocchi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quest'oggi, il Milan di Massimiliano Allegri è ritornato in campo, ma le cose non sono andate come previsto negli scorsi giorni. Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan doveva assolutamente conquistare 3 punti, punti che però non sono arrivati. Oggi a Reggio Emili contro il Sassuolo,  i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno perso 2-0 grazie al gol del solito Berardi e di Laurentiè.

A fine partita Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sull'erroraccio di Tomori ai microfoni di DAZN. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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Il Milan perde malissimo a Sassuolo con un 2-0 netto che mette a nudo tutti i problemi, tecnici, caratteriali e strutturali della squadra di Max Allegri. La partita però è stata indubbiamente condizionata dall'espulsione di Tomori al minuto 24. Il centrale inglese ha lasciato la squadra in 10 dopo aver preso due gialli nel giro di pochi minuti. Nel post partita di DAZN Cristian Brocchi lo commenta così

“È stato ingenuo. Una volta che commetti un fallo e sei ammonito dopo dieci minuti, non puoi, con l’esperienza che hai accumulato in carriera, fare una sciocchezza del genere. In quel momento lì devi saper ragionare e penso che Allegri ci abbia pensato, ma poi dopo non è un ragazzino Tomori, gli ha voluto dare quella fiducia pensando che non incorresse in un danno del genere. Però poi ne ha pagato le conseguenze".

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