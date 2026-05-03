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Fagioli emerso alla Fiorentina, Zauli commenta: “Ha dato segnali di grande personalità in momenti difficili”

Nicolò Fagioli centrocampista Fiorentina
L'ex allenatore della Juventus U23 Lamberto Zauli ha parlato ai nostri microfoni delle caratteristiche tecniche del suo ex giocatore Fagioli. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella giornata di oggi vi abbiamo presentato un'analisi su Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina finito nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Come noto, il Diavolo vuole migliorare la propria rosa in ogni reparto e anche il centrocampo sarà protagonista con diversi movimenti. Oltre all'obiettivo numero uno Leon Goretzka (qui le ultime), il club di Via Aldo Rossi cerca un altro giocatore per allungare le rotazioni di Massimiliano Allegri. Tra i nomi quello di Fagioli è uno dei più quotati vista la grande stima del tecnico toscano per il talento che lui stesso lanciò alla Juventus.

Per analizzare meglio il centrocampista della Fiorentina, abbiamo intervistato in esclusiva chi lo conosce veramente bene. Parliamo di Lamberto Zauli, ex allenatore di Fagioli ai tempi della Juventus Under 23. In particolare, ci ha parlato del suo miglioramento a livello mentale in una stagione molto complicata come quella della Fiorentina:

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“La Fiorentina nel girone di ritorno ha cambiato il proprio rullino di marcia, ma Fagioli ha dato un grandissimo segnale di personalità nei momenti difficili di quest’anno dei viola”.

E sulle critiche per l'apporto difensivo di Fagioli:

“In un campionato lungo è normale che ad un giocatore accadano degli episodi a sfavore. Niccolò tocca tantissimi palloni a partita e può succedere che ogni tanto possa fare una scelta sbagliata, ma è un giocatore che si fa dare sempre la palla”.

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