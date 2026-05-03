Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
“La Fiorentina nel girone di ritorno ha cambiato il proprio rullino di marcia, ma Fagioli ha dato un grandissimo segnale di personalità nei momenti difficili di quest’anno dei viola”.
E sulle critiche per l'apporto difensivo di Fagioli:
“In un campionato lungo è normale che ad un giocatore accadano degli episodi a sfavore. Niccolò tocca tantissimi palloni a partita e può succedere che ogni tanto possa fare una scelta sbagliata, ma è un giocatore che si fa dare sempre la palla”.
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