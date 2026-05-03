Nella giornata di oggi vi abbiamo presentato un'analisi su Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina finito nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Come noto, il Diavolo vuole migliorare la propria rosa in ogni reparto e anche il centrocampo sarà protagonista con diversi movimenti. Oltre all'obiettivo numero uno Leon Goretzka (qui le ultime), il club di Via Aldo Rossi cerca un altro giocatore per allungare le rotazioni di Massimiliano Allegri. Tra i nomi quello di Fagioli è uno dei più quotati vista la grande stima del tecnico toscano per il talento che lui stesso lanciò alla Juventus.