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Milan, parla Allegri: “Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso”

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Intervistato dai microfoni di Sportmediaset dopo Sassuolo-Milan, l'allenatore rossonero ha voluto commentare la gara...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel pomeriggio di quest'oggi, presso il  'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, Sassuolo-Milan si sono affrontate nella gara valida per la 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dopo il match, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione, ma non solo.

Il tecnico livornese ha voluto commentar anche l'approccio dei suoi ragazzi, per poi passare ad affrontare il tema legato alla Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole in merito rilasciate ai microfoni di Sportmediaset.

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Milan, parla Allegri

«L’approccio? Dopo quattro minuti abbiamo preso un gol in ripartenza, poi siamo rimasti in dieci. Purtroppo capitano anche queste cose nel calcio. Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso e pensare all’Atalanta».

«Sapevamo che la partita non era semplice, il Sassuolo sta facendo una grande annata. Il secondo gol, due minuti nel secondo tempo…prendi subito il gol e questo ci ha tagliato le gambe».

«Preoccupato per la Champions? No, però bisogna rimettersi a lavorare sapendo che arrivare in Champions, come ho sempre detto, era molto molto difficile e sarà quindi molto molto difficile».

«All’ultimo? Può darsi, l’importante è che arriva, poi quando non importa».

«Si riparte dal lavoro, bisogna sicuramente fare e parlare poco».

«L’attacco è un problema? Abbiamo fatto 48 gol e preso 29, come la Roma. Bisogna pensare solamente a lavorare».

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