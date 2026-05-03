Milan, parla Allegri

«L’approccio? Dopo quattro minuti abbiamo preso un gol in ripartenza, poi siamo rimasti in dieci. Purtroppo capitano anche queste cose nel calcio. Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso e pensare all’Atalanta».

«Sapevamo che la partita non era semplice, il Sassuolo sta facendo una grande annata. Il secondo gol, due minuti nel secondo tempo…prendi subito il gol e questo ci ha tagliato le gambe».

«Preoccupato per la Champions? No, però bisogna rimettersi a lavorare sapendo che arrivare in Champions, come ho sempre detto, era molto molto difficile e sarà quindi molto molto difficile».

«All’ultimo? Può darsi, l’importante è che arriva, poi quando non importa».

«Si riparte dal lavoro, bisogna sicuramente fare e parlare poco».

«L’attacco è un problema? Abbiamo fatto 48 gol e preso 29, come la Roma. Bisogna pensare solamente a lavorare».