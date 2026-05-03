Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Milan, parla Allegri
«L’approccio? Dopo quattro minuti abbiamo preso un gol in ripartenza, poi siamo rimasti in dieci. Purtroppo capitano anche queste cose nel calcio. Da martedì bisogna avere un approccio e un atteggiamento diverso e pensare all’Atalanta».
«Sapevamo che la partita non era semplice, il Sassuolo sta facendo una grande annata. Il secondo gol, due minuti nel secondo tempo…prendi subito il gol e questo ci ha tagliato le gambe».
«Preoccupato per la Champions? No, però bisogna rimettersi a lavorare sapendo che arrivare in Champions, come ho sempre detto, era molto molto difficile e sarà quindi molto molto difficile».
«All’ultimo? Può darsi, l’importante è che arriva, poi quando non importa».
«Si riparte dal lavoro, bisogna sicuramente fare e parlare poco».
«L’attacco è un problema? Abbiamo fatto 48 gol e preso 29, come la Roma. Bisogna pensare solamente a lavorare».
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