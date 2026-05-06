San Siro, un percorso tra cielo e storia

L’iniziativa è stata ideata da M-I Stadio srl, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la struttura. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno degli stadi più iconici d’Europa a pochi anni dalla sua demolizione, offrendo nuove esperienze ai visitatori. Il percorso si sviluppa attraverso i camminamenti tecnici solitamente riservati agli addetti ai lavori. L’accesso avviene dal gate 8 e conduce fino alla sommità della torre 4. Da lì, i partecipanti potranno godere di una vista panoramica sul terreno di gioco e sull’intera città di Milano. Nelle giornate più limpide, lo sguardo arriva fino alle Alpi.