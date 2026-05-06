San Siro apre al pubblico una passerella sospesa a 55 metri: tour disponibile fino a ottobre. Tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti
Un nuovo modo di vivere San Siro, da un punto di vista inedito. Lo stadio Giuseppe Meazza apre ufficialmente al pubblico lo skywalk, una passerella sospesa a 55 metri d’altezza che consente ai tifosi di camminare tra le iconiche travi rosse dell’impianto. Un’esperienza immersiva, già prenotabile online, che sarà disponibile fino al mese di ottobre.
San Siro, un percorso tra cielo e storia
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L’iniziativa è stata ideata da M-I Stadio srl, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la struttura. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno degli stadi più iconici d’Europa a pochi anni dalla sua demolizione, offrendo nuove esperienze ai visitatori. Il percorso si sviluppa attraverso i camminamenti tecnici solitamente riservati agli addetti ai lavori. L’accesso avviene dal gate 8 e conduce fino alla sommità della torre 4. Da lì, i partecipanti potranno godere di una vista panoramica sul terreno di gioco e sull’intera città di Milano. Nelle giornate più limpide, lo sguardo arriva fino alle Alpi.