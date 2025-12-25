Nuovo Stadio a San Siro per Milan e Inter, presto sarà realtà — Una condizione indispensabile affinché Milan e Inter mantengano il passo dei top club europei. L'Amministrazione, però, ha spinto molto affinché i due club rivedessero il proprio progetto e optassero, al contrario, per un restyling del 'Meazza'. Ipotesi mai realmente presa in considerazione però dalle società meneghine. Le quali, poi, visto anche l'ostracismo di buona parte della cittadinanza all'idea di un nuovo stadio a Milano, si sono guardate intorno.

Anche per andare da sole. L'Inter - nel frattempo passata al fondo Oaktree - si è fermata in via preliminare nel territorio di Rozzano. Il Milan - rilevato dal fondo RedBird - , invece, dopo aver pensato all'area dell'Ippodromo La Maura, si è spostato appena fuori città, nell'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese. Il Comune di Milano, una volta fiutata la possibilità di rimanere non soltanto senza San Siro rinnovato, ma anche senza squadre di calcio in città, ha ripreso a collaborare con i club cercando una soluzione.

I lavori inizieranno nel 2027, inaugurazione nel 2030 o nel 2031 — Trovata tornando, grosso modo, al progetto originario, di un nuovo stadio condiviso che sorgerà accanto al 'Meazza', il quale verrà parzialmente demolito al termine dei lavori. È stato rivisto il progetto del 2019, privilegiando il verde. Si è cercato un punto di incontro che andasse bene a tutti. E così, il 5 novembre 2025, Milan e Inter hanno completato l'acquisto della 'Grande Funzione Urbana San Siro', ovvero lo stadio e tutte le aree circostanti, per 197 milioni di euro. Divenuto il tutto di proprietà privata, potranno ora partire i lavori.

Le prossime tappe saranno burocratiche. Nel 2026 gli studi a cui è stata affidata la realizzazione del nuovo impianto condiviso, ovvero quelli di Lord Norman Foster e Manica, presenteranno il progetto definitivo per un nuovo stadio da 71.500 posti su due anelli. Nel 2027 partiranno i cantieri per la costruzione dell'impianto che dovrebbe vedere la luce tra il 2030 e il 2031. In tempo per ospitare gli Europei di calcio nel 2032. E per far entrare Milan e Inter nel futuro.