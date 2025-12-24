Ex Milan, il 2025 di Simic: i suoi numeri all’Al-Ittihad

Il Milan continua con il suo progetto per la valorizzazione dei giovani. Dopo il Milan Primavera, un paio di stagioni fa il club rossonero ha creato il Milan Futuro, squadra Under 23 pensata per fare giocare con continuità i talenti del settore giovanile del club e cercare di farli arrivare il prima possibile in prima squadra. Davide Bartesaghi è l'esempio perfetto: il terzino ha compiuto tutti gli step fino a diventare un titolare importante di Massimiliano Allegri. Chi non ha fatto questo percorso è il difensore Jan-Carlo Simic. Giocatore di estremo talento, il classe 2005 ha trovato anche spazio in prima squadra segnando a San Siro contro il Monza.