Ex Milan, il 2025 di Simic: i suoi numeri all’Al-Ittihad

Tanti giocatori importanti hanno lasciato il Milan nelle ultime stagioni. Ecco come sta andando il 2025/26 di Simic all'Al-Ittihad. Ecco i suoi numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan continua con il suo progetto per la valorizzazione dei giovani. Dopo il Milan Primavera, un paio di stagioni fa il club rossonero ha creato il Milan Futuro, squadra Under 23 pensata per fare giocare con continuità i talenti del settore giovanile del club e cercare di farli arrivare il prima possibile in prima squadra. Davide Bartesaghi è l'esempio perfetto: il terzino ha compiuto tutti gli step fino a diventare un titolare importante di Massimiliano Allegri. Chi non ha fatto questo percorso è il difensore Jan-Carlo Simic. Giocatore di estremo talento, il classe 2005 ha trovato anche spazio in prima squadra segnando a San Siro contro il Monza.

Dopo le lunghe trattative per il suo rinnovo non andate a buon fine, Simic e il Milan hanno deciso di separare le loro strade future. Il 23 luglio 2024 il comunicato ufficiale della sua cessione a titolo definitivo all'Anderlecht. Un peccato, sicuramente, perché Simic aveva tutto il talento per prendersi la difesa del Milan in futuro. Questi i numeri con il Milan Primavera (tutti i dati da transfermarkt): 48 presenze con 2 gol e 3 assist.

Con il club belga, invece, Simic ha giocato 53 partite, 4 gol e 2 assist con 10 presenze in Europa League. Un grande traguardo per un giovane giocatore. Nel 2025, Simic è stato acquistato all'Al-Ittihad per una cifra che con i bonus dovrebbe essere vicina ai 20 milioni di euro. Ci sono state tante voci di un possibile ritorno del giovane difensore in Italia, ad esempio alla Lazio, ma al momento Simic continua la sua giovane e speranzosa carriera in Saudi Pro League. Ecco i numeri con l'Al-Ittihad: 7 presenze con 0 gol e 0 assist. Vedremo se nel prossimo futuro Simic tornerà a giocare nel calcio europeo o se resterà a giocare in Saudi Pro League. Sicuramente il talento c'è e anche tanto.

