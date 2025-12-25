Ex Milan, il 2025 di Reijnders: i suoi numeri al Manchester City

Era ancora primavera quando Tijjani Reijnders ha lasciato il Milan per trasferirsi al Manchester City, un addio che era quasi scontato già al termine del campionato. È bastato attendere il 10 giugno per vederlo concretizzarsi. È stato uno degli addii più dolorosi degli ultimi anni per i tifosi del Milan, che all'olandese si erano affezionati, così come lui si era affezionato a loro. Reijnders al Milan è diventato grande e la scorsa stagione era stata eccezionale: 15 gol e 5 assist in 54 partite. Numeri che lo hanno ovviamente fatto finire nel mirino di Pep, che se l'è portato in Inghilterra, complice anche la mancata qualificazione alle coppe europee dei rossoneri.