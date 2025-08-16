Esordio straordinario di Tiijani Reijnders in Premier League. L'ex centrocampista del Milan - miglior giocatore rossonero della scorsa stagione - si è presentato con un gol e un assist nella prima giornata di campionato. Il Manchester City sta vincendo contro il Wolverhampton in trasferta per 0-4. Il secondo gol della squadra di Guardiola lo ha messo a segno proprio Reijnders.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, che esordio! Reijnders si presenta così in Premier League…
ULTIME MILAN NEWS
Ex Milan, che esordio! Reijnders si presenta così in Premier League…
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha segnato un gol e fatto un assist con il Manchester City all'esordio in Premier League
L'olandese si è trasferito a inizio giugno alla corte di Pep e ha già disputato il Mondiale per Club con i 'Citizens'. Stasera ha fatto il suo esordio nel campionato inglese. Prima presenza da titolare, primo gol. Reijnders sembra star continuando sull'onda lunga della scorsa stagione con il Milan. I tifosi del City sperano che questo sia solo la prima di tantissime reti con la loro maglia. Se il buon giorno si vede dal mattino...
© RIPRODUZIONE RISERVATA