Ex Milan, che esordio! Reijnders si presenta così in Premier League…

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha segnato un gol e fatto un assist con il Manchester City all'esordio in Premier League

Esordio straordinario di Tiijani Reijnders in Premier League . L'ex centrocampista del Milan - miglior giocatore rossonero della scorsa stagione - si è presentato con un gol e un assist nella prima giornata di campionato. Il Manchester City sta vincendo contro il Wolverhampton in trasferta per 0-4. Il secondo gol della squadra di Guardiola lo ha messo a segno proprio Reijnders .

L'olandese si è trasferito a inizio giugno alla corte di Pep e ha già disputato il Mondiale per Club con i 'Citizens'. Stasera ha fatto il suo esordio nel campionato inglese. Prima presenza da titolare, primo gol. Reijnders sembra star continuando sull'onda lunga della scorsa stagione con il Milan. I tifosi del City sperano che questo sia solo la prima di tantissime reti con la loro maglia. Se il buon giorno si vede dal mattino...