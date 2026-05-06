La Juve è avanti anche sulla Roma, mentre è sotto al Como, che ha vinto entrambe le sfide stagionali. I giallorossi, invece, sono in equilibrio con la squadra di Fabregas, ma hanno una differenza reti peggiore (+23 contro +29).

Classifica avulsa e calendario

In caso di arrivo a quattro a quota 71, bisognerà fare affidamento di nuovo agli scontri diretti: la classifica avulsa premierebbe Milan e Como (10 punti), davanti a Juve (6) e Roma (5). Tra rossoneri e comaschi varrebbe la differenza reti negli scontri diretti, con il Milan avanti. Calendario alla mano: il Diavolo affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Servono punti, almeno sei, per evitare calcoli e blindare il posto tra le prime quattro.