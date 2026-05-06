PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, e se arrivi a pari punti con Juve, Roma o Como? Ecco tutti gli scenari possibili

ULTIME MILAN NEWS

Milan, e se arrivi a pari punti con Juve, Roma o Como? Ecco tutti gli scenari possibili

Serie A, Allegri, Gasperini, Fabregas e Spalletti
Il Milan resta in piena corsa Champions: tra scontri diretti e classifica avulsa, tutte le combinazioni possibili a tre giornate dalla fine
Redazione PM

Con i risultati dell'ultima giornata, la corsa alla prossima Champions League si è improvvisamente riaperta. Dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan è terzo a 67 punti, con Juventus (65), Roma (64) e Como (62) ancora in scia. A tre giornate dalla fine, l’ipotesi di un arrivo a pari punti non è remota e il regolamento può fare la differenza.

Scontri diretti: chi è avanti?

—  

Il Milan sarebbe in vantaggio con Roma e Como grazie agli scontri diretti (una vittoria e un pari con entrambe). Situazione diversa con la Juventus: doppio 0-0 e, in caso di arrivo a pari punti, decisiva la differenza reti generale, oggi favorevole ai bianconeri (+28 contro +19).

LEGGI ANCHE

La Juve è avanti anche sulla Roma, mentre è sotto al Como, che ha vinto entrambe le sfide stagionali. I giallorossi, invece, sono in equilibrio con la squadra di Fabregas, ma hanno una differenza reti peggiore (+23 contro +29).

Classifica avulsa e calendario

—  

In caso di arrivo a quattro a quota 71, bisognerà fare affidamento di nuovo agli scontri diretti: la classifica avulsa premierebbe Milan e Como (10 punti), davanti a Juve (6) e Roma (5). Tra rossoneri e comaschi varrebbe la differenza reti negli scontri diretti, con il Milan avanti. Calendario alla mano: il Diavolo affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Servono punti, almeno sei, per evitare calcoli e blindare il posto tra le prime quattro.

Leggi anche
Verso Milan-Atalanta, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Genoa
Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: “La sua permanenza non è più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA