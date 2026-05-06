Le plusvalenze record—
Sul piano finanziario i numeri premiano l’a.d. Nella stagione 2025/26 il Milan ha superato i 100 milioni di euro di ricavi da player trading, toccando quota 101,8 milioni anche grazie alla cessione di Lorenzo Colombo al Genoa per 10 milioni. Un risultato superiore al precedente record del 2001/02 (78 milioni). Recentemente il suo futuro è stato messo in discussione anche dalla stessa proprietò, ma la sensazione è che molto dipenderà dal campo: con la qualificazione in Champions League, la posizione di Furlani dovrebbe restare solida agli occhi di Gerry Cardinale. Tra sostenibilità e ambizione, il dibattito resta aperto.
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