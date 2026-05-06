La mobilitazione corre su X e sulla piattaforma Change.org, dove è stata lanciata una raccolta firme che ha già superato quota 2000 adesioni. Nella descrizione, Furlani viene indicato come “uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club”. Al centro delle critiche c’è una gestione ritenuta eccessivamente orientata al bilancio, con scelte di mercato giudicate poco ambiziose. "La sua permanenza non è più sostenibile", si legge nella descrizione della petizione. Secondo i promotori, il rischio è quello di un Milan del portafoglio, più attento ai conti che alla competitività.