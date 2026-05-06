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Biasin: “Allegri raggiungerà la Champions”. Poi tira un siluro alla proprietà del Milan

Giorgio Furlani, Gerry Cardinale e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato, proprietario e allenatore del Milan
Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', ha parlato anche del momento del Milan di Massimiliano Allegri, in lotta per un posto in Champions League, e della proprietà del club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha lottato a lungo con l'Inter per lo Scudetto in questa stagione, fino al successo (1-0) nel derby di Milano dello scorso 8 marzo. Da quel momento in poi, i nerazzurri hanno preso il volo e i rossoneri, al contrario, sono crollati. Quattro sconfitte in sette partite, una sola vittoria e un solo gol segnato nelle ultime sei. Tanto che è diventato difficile anche qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha parlato del momento di Milan di Allegri nell'editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. "Sul Milan il discorso è sempre lo stesso, anche se non tutti la pensano alla stessa maniera. Allegri si è arenato, ma salvo cataclismi raggiungerà l'obiettivo Champions. Non è sufficiente per fare le capriole, ma visto quel che è accaduto l'anno passato è già molto", ha sottolineato.

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Biasin, poi, ha tirato un siluro alla proprietà del Milan, il fondo statunitense RedBird di Gerry Cardinale, che detiene la maggioranza delle quote del club di Via Aldo Rossi dall'agosto 2022. "Quello che conta, però, l'ha detto Fedele Confalonieri l'altra sera: 'Cardinale ha una banca che ha una squadra di calcio, che gli frega di vincere?'. È tutto in questa frase e in questa ulteriore domanda: la proprietà del Milan si gode il piazzamento o è infuriata per non aver fatto di più? Se la risposta è 'son contenti così', significa che non hanno capito cos'è il Milan. O lo hanno capito e comunque non intendono cambiare impostazione. Che è pure peggio", la sua chiosa.

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