Biasin, poi, ha tirato un siluro alla proprietà del Milan, il fondo statunitense RedBird di Gerry Cardinale, che detiene la maggioranza delle quote del club di Via Aldo Rossi dall'agosto 2022. "Quello che conta, però, l'ha detto Fedele Confalonieri l'altra sera: 'Cardinale ha una banca che ha una squadra di calcio, che gli frega di vincere?'. È tutto in questa frase e in questa ulteriore domanda: la proprietà del Milan si gode il piazzamento o è infuriata per non aver fatto di più? Se la risposta è 'son contenti così', significa che non hanno capito cos'è il Milan. O lo hanno capito e comunque non intendono cambiare impostazione. Che è pure peggio", la sua chiosa.