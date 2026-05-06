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Morte Beccalossi, il ricordo del Milan: “Il suo calcio bello, da vedere e da ascoltare”

Evaristo Beccalossi, ex attaccante Inter e Nazionale Italiana
Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, è scomparso a 69 anni a Brescia: il Milan ha voluto ricordarlo sui social con un post colmo di significato. Ecco il commento del club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Evaristo Beccalossi - ex centrocampista dell'Inter - è deceduto nella giornata odierna, a pochi giorni dai suoi 70 anni, sempre nella città lombarda. In carriera ha disputato 217 partite con la maglia nerazzurra, tra il 1978 e il 1984, segnando 37 gol e vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia.

Beccalossi, che ha giocato anche con Brescia, Sampdoria, Monza e Barletta, è stato ricordato in mattinata da molti esponenti del mondo del calcio, tra cui anche qualche club. Il Milan, contro cui Beccalossi ha dato vita a molti derby di Milano, ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri account social ufficiali.

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"Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero", il post del club di Via Aldo Rossi sui social, che ha evidenziato anche il post-carriera di Beccalossi, quello di apprezzato opinionista televisivo su 'TeleLombardia', 'Mediaset', 'Gold', 'SportItalia' e la 'Rai'.

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