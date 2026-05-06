"Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero", il post del club di Via Aldo Rossi sui social, che ha evidenziato anche il post-carriera di Beccalossi, quello di apprezzato opinionista televisivo su 'TeleLombardia', 'Mediaset', 'Gold', 'SportItalia' e la 'Rai'.