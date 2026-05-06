Il quale, poi, ha evidenziato cosa serva al Diavolo per incrementare ulteriormente le proprie finanze. «Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Nel medio periodo non può esserci sostenibilità finanziaria, almeno per una squadra dalle dimensioni e dal blasone del Milan, senza successo sul campo».
Chiosa con una parola sul nuovo stadio di Milan e Inter in zona 'San Siro'. «Le tempistiche - ha illustrato Cocirio - prevedono l’ottenimento dei permessi entro il 2027, con l’obiettivo di completare la costruzione entro il 2031 e quindi in tempo per gli Europei del 2032».
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