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Cocirio (CFO Milan): “Ecco perché è fondamentale la Champions. Sullo stadio dico …”

Stefano Cocirio, CFO (Chief Financial Officer) AC Milan
Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan, ha parlato ieri al panel organizzato da 'Il Sole 24 Ore': le sue dichiarazioni su varie tematiche molto interessanti, dalla qualificazione in Champions League alle tempistiche per il nuovo stadio
Daniele Triolo Redattore 

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer (CFO) del Milan, ha sostituito l'amministratore delegato Giorgio Furlani, in qualità di esponente del club di Via Aldo Rossi, al panel dedicato al calcio italiano durante l'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026', organizzato dal popolare quotidiano economico, 'Il Sole 24 Ore'.

Cocirio, per l'occasione ha ribadito l'importanza, per un club come il Milan, di giocare la Champions League, obiettivo per cui la squadra di Massimiliano Allegri si sta battendo in questa stagione. «La Champions League  porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di euro di fatturato. Essere in Champions è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale», ha spiegato Cocirio.

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Il quale, poi, ha evidenziato cosa serva al Diavolo per incrementare ulteriormente le proprie finanze. «Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Nel medio periodo non può esserci sostenibilità finanziaria, almeno per una squadra dalle dimensioni e dal blasone del Milan, senza successo sul campo».

Chiosa con una parola sul nuovo stadio di Milan e Inter in zona 'San Siro'. «Le tempistiche - ha illustrato Cocirio - prevedono l’ottenimento dei permessi entro il 2027, con l’obiettivo di completare la costruzione entro il 2031 e quindi in tempo per gli Europei del 2032».

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