Cocirio, per l'occasione ha ribadito l'importanza, per un club come il Milan, di giocare la Champions League, obiettivo per cui la squadra di Massimiliano Allegri si sta battendo in questa stagione. «La Champions League porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di euro di fatturato. Essere in Champions è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale», ha spiegato Cocirio.