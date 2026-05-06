Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, è stato immortalato in un siparietto social con Tom Brady mentre quest'ultimo, leggenda della NFL, gli radeva la testa a zero
Simpatico siparietto social, ieri, tra Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero e Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers nella National Football League (NFL) statunitense.
"Una scommessa è una scommessa", ha detto Ibrahimovic sui social in un messaggio che ha accompagnato una serie di foto in cui Brady lo ha rasato a zero, dinanzi lo sguardo attonito e divertito di un po' di persone. La leggenda della NFL era stato ospite d'onore a 'San Siro' in occasione di Milan-Como 1-1 dello scorso 18 febbraio.