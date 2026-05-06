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Ibrahimovic perde una scommessa con Tom Brady: la leggenda NFL gli rade la testa

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird per AC Milan
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, è stato immortalato in un siparietto social con Tom Brady mentre quest'ultimo, leggenda della NFL, gli radeva la testa a zero
Daniele Triolo Redattore 

Simpatico siparietto social, ieri, tra Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero e Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers nella National Football League (NFL) statunitense.

"Una scommessa è una scommessa", ha detto Ibrahimovic sui social in un messaggio che ha accompagnato una serie di foto in cui Brady lo ha rasato a zero, dinanzi lo sguardo attonito e divertito di un po' di persone. La leggenda della NFL era stato ospite d'onore a 'San Siro' in occasione di Milan-Como 1-1 dello scorso 18 febbraio.

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In quell'occasione, Ibra e Tom Brady si erano scambiati battute e sorrisi a bordo campo, con il consulente speciale di Cardinale per il Diavolo che aveva anche regalato all'ex giocatore una maglia del Milan con il numero 12 e il suo nome stampato sopra. È dunque possibile che la scommessa tra i due sia nata quel giorno. Chissà se Zlatan svelerà mai cosa si erano detti e promessi i due.

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