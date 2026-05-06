In quell'occasione, Ibra e Tom Brady si erano scambiati battute e sorrisi a bordo campo, con il consulente speciale di Cardinale per il Diavolo che aveva anche regalato all'ex giocatore una maglia del Milan con il numero 12 e il suo nome stampato sopra. È dunque possibile che la scommessa tra i due sia nata quel giorno. Chissà se Zlatan svelerà mai cosa si erano detti e promessi i due.