"Cosa succede al Milan? Ha perso solidità e brillantezza, ha perso Luka Modrić, ha perso un riferimento in mezzo al campo, deve ritrovare il miglior Christian Pulisic e Rafael Leão è sempre un punto di domanda. Però ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé. Riuscirà a mettere le cose a posto, i punti di vantaggio su Roma e Juventus non sono pochi. La partita contro l’Atalanta sarà molto importante”, la convinzione di Montolivo.