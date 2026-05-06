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Montolivo: “Milan, hai perso solidità, brillantezza e Modric. Ma Allegri sotto pressione dà il meglio di sé”

Riccardo Montolivo, ex centrocampista AC Milan
Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' del momento difficile dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla luce delle quattro sconfitte nelle ultime sette partite in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

È senza dubbio un brutto periodo per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo aver battuto l'Inter per 1-0 (gol di Pervis Estupiñán) nel derby di Milano dello scorso 8 marzo, è praticamente crollato: sconfitte contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo; nel mezzo un pareggio a reti bianche in casa contro la Juventus e una sola vittoria, esterna, a Verona con il gol di Adrien Rabiot.

Quello del francese è stato anche l'unico gol del Diavolo in tutte queste partite dalla stracittadina in avanti. Un rendimento da zona retrocessione. E infatti la qualificazione in Champions League, che sembrava assordata a metà marzo, è tornata prepotentemente in discussione. Juventus a - 2, Roma a - 3, Como a - 5: tutte squadre pronte ad insidiare la posizione del Diavolo nella classifica finale.

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Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan dal 2012 al 2019, nonché capitano per quattro anni (2013-2017), ha parlato di questo momento complicato dei rossoneri, subito dopo la sconfitta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, intervenendo negli studi di 'Sky Sport'.

"Cosa succede al Milan? Ha perso solidità e brillantezza, ha perso Luka Modrić, ha perso un riferimento in mezzo al campo, deve ritrovare il miglior Christian Pulisic e Rafael Leão è sempre un punto di domanda. Però ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé. Riuscirà a mettere le cose a posto, i punti di vantaggio su Roma e Juventus non sono pochi. La partita contro l’Atalanta sarà molto importante”, la convinzione di Montolivo.

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