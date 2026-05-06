Milan, l'opinione di Montolivo: "La partita contro l'Atalanta sarà molto importante"—
Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan dal 2012 al 2019, nonché capitano per quattro anni (2013-2017), ha parlato di questo momento complicato dei rossoneri, subito dopo la sconfitta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, intervenendo negli studi di 'Sky Sport'.
"Cosa succede al Milan? Ha perso solidità e brillantezza, ha perso Luka Modrić, ha perso un riferimento in mezzo al campo, deve ritrovare il miglior Christian Pulisic e Rafael Leão è sempre un punto di domanda. Però ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé. Riuscirà a mettere le cose a posto, i punti di vantaggio su Roma e Juventus non sono pochi. La partita contro l’Atalanta sarà molto importante”, la convinzione di Montolivo.
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