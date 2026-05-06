Il Genoa perde Junior Messias per infortunio: l’ex rossonero non ci sarà contro il Milan nella 37ª e penultima giornata di Serie A

“Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio, è stato un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che resteranno nella storia di questo club. Ora è il momento di lavorare per tornare più forti che mai. Sempre forza Genoa”.