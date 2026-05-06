Il passato in rossonero di Messias—
Messias era approdato al Milan il 31 agosto 2021 in prestito oneroso, esordendo il 3 ottobre in Atalanta-Milan. Indimenticabile il gol decisivo in Champions League contro l’Atlético Madrid al Wanda Metropolitano. Nella stagione dello Scudetto chiuse con 6 reti complessive, contribuendo al trionfo in campionato. Riscattato nel luglio 2022, è passato in prestito al Genoa nell’agosto 2023. Ora, per lui, è tempo di recupero e di nuovi obiettivi.
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