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Genoa, stagione finita per Messias: salta la sfida contro il Milan

Junior Messias, ex Milan
Il Genoa perde Junior Messias per infortunio: l’ex rossonero non ci sarà contro il Milan nella 37ª e penultima giornata di Serie A
Redazione PM

Il Genoa dovrà fare a meno di Junior Messias nel finale di stagione. L’esterno offensivo ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram la conclusione anticipata del campionato a causa di un problema muscolare all’adduttore rimediato contro l’Atalanta. L’infortunio lo costringerà a saltare le ultime tre partite, compresa la sfida da ex contro il Milan.

“Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio, è stato un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che resteranno nella storia di questo club. Ora è il momento di lavorare per tornare più forti che mai. Sempre forza Genoa”.

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Il passato in rossonero di Messias

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Messias era approdato al Milan il 31 agosto 2021 in prestito oneroso, esordendo il 3 ottobre in Atalanta-Milan. Indimenticabile il gol decisivo in Champions League contro l’Atlético Madrid al Wanda Metropolitano. Nella stagione dello Scudetto chiuse con 6 reti complessive, contribuendo al trionfo in campionato. Riscattato nel luglio 2022, è passato in prestito al Genoa nell’agosto 2023. Ora, per lui, è tempo di recupero e di nuovi obiettivi.

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